SNCF, RATP, écoles : les perturbations à prévoir jeudi lors de la mobilisation contre la réforme des retraites

La mobilisation de ce jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites s'annonce de grande ampleur. Les huit principales organisations syndicales - la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, Solidaires et FSU - veulent marquer un grand coup pour cette première journée de manifestations. Un appel entendu par les enseignants, les cheminots ou les pétroliers.

Côté SNCF, seulement un TER sur 10 en circulation

La SNCF annonce que le trafic sera "fortement perturbé" ce jeudi 19 janvier. Elle prévoit un TGV sur trois sur l'axe Nord, un TGV sur quatre sur l'axe Est, un TGV sur cinq sur l'axe Atlantique, un TGV sur trois sur l'axe Sud-Est ainsi qu'un OuiGo sur trois.

Sur le réseau régional, seulement un TER sur dix circulera. Aucun Intercités ne circulera, ni de jour ni de nuit. Seul un Paris-Clermont circulera. À l'international, le trafic des Lyria entre la France à la Suisse sera fortement perturbé.

À la RATP, un "trafic très perturbé"

De son côté, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévoit un "trafic très perturbé" sur tout le réseau à Paris et en Île-de-France.

Dans le détail, dans le métro, le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1 et 14, mais avec un risque de saturation. Sur la ligne 4 : un train sur deux en heure de pointe et un train sur quatre en heures creuses avec un risque de saturation. Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7, 7bis, 9, 12 et 13 seront ouvertes uniquement aux heures de pointe et, pour certaines, exploitées partiellement. Les lignes 8, 10 et 11 seront totalement fermées.

Du côté des RER, il faudra compter un RER A sur deux dans Paris aux heures de pointe et un sur quatre aux heures creuses. En fin de service, le dernier passage à Châtelet est prévu à 21h. Pour le RER B, un train sur deux circulera aux heures de pointe et un sur trois aux heures creuses.

Le trafic des bus sera également perturbé avec deux bus sur trois en moyenne sur l'ensemble du réseau. Le trafic sera normal sur les Noctilien. Enfin, le trafic sera légèrement perturbé pour les tramways avec 3 rames sur 4 en moyenne.

Dans les écoles, 70% de grévistes annoncés

Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit dans les écoles, 70% d'enseignants du premier degré seront grévistes jeudi. Un taux comparable à celui du 5 décembre 2019, lors de la dernière réforme des retraites. À Paris, par exemple, "au moins un tiers des écoles seront complètement fermées", selon le Snuipp-FSU.

Les pétroliers en grève à partir de jeudi et pour plusieurs jours

La CGT Pétrole prévoit de se mobiliser dès le 19 janvier, et appelle les pétroliers à cesser le travail pendant 48 h. Une grève reconduite le 26 janvier puis 72 h, puis le 6 février. Ces grèves sont "reconductibles si nécessaire", selon le syndicat. Elles entraineront des "baisses de débit" et des arrêts dans l'expédition des carburants.

Par crainte de ruptures, de nombreux Français se sont rués dans les stations services. Lundi 16 janvier, 3,75% des stations-service françaises étaient à court d'au moins un carburant. Le gouvernement assure ne pas craindre de pénurie comme en octobre dernier.

Vers un vol sur cinq annulé à l'aéroport d'Orly

Le trafic aérien sera également perturbé entre mercredi 18 janvier dans la soirée et vendredi 20 janvier au matin. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à Orly à cause d'une grève des contrôleurs aériens. "Les compagnies aériennes doivent réduire de 20% leur programme de vols initialement prévus à l'aéroport de Paris-Orly de 5h00 à 22h30 le 19 janvier", selon une "notice pour les missions aériennes" (NOTAM) publiée par la DGAC.

"Toutes les infirmières de tous les secteurs" appelées à la grève

Le syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI) appelle "toutes les infirmières salariées de tous les secteurs" à faire grève et à manifester le jeudi 19 janvier, "afin de s’opposer à l’abjecte réforme des retraites".

Les grévistes sont appelés jeudi à "descendre dans le hall" de leur hôpital "pour une minute de silence" et "à réduire l'activité". Les infirmières qui ne travaillent pas ce jour là, sont appelées à "rejoindre les manifestations".