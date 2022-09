Sobriété énergétique : faut-il éteindre tous les écrans publicitaires ?

Les panneaux publicitaires fleurissent comme des champignons, dans les gares, les transports en commun ou encore les centres commerciaux. Selon un rapport de Réseau de transport d'Electricité, publié en février 2022, 9 000 écrans ont été installés en 2019 : ce qui correspond à une augmentation de 20% par an selon RTE.

Des chiffres qui, en plein débat sur la sobriété énergétique, font bondir un collectif constitué d'ONG comme Greenpeace, Alternatiba, Plein la Vue, ou encore Résistons à l'agression publicitaire. Dans une pétition intitulée "Monsieur le président, éteignez les écrans" publiée lundi, elles exigent d'Emmanuel Macron la fin de ces panneaux publicitaires. Le gouvernement travaille actuellement sur un décret dans ce sens pour les éteindre la nuit entre 1h et 6h du matin.

Publicité

Des écrans jugés trop énergivores

Ce décret est jugé insuffisant par les associations. Elles pointent du doigt la pollution lumineuse créée par ces écrans, mais aussi le gaspillage d'énergie qu'ils suscitent, selon elles : l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, estime la consommation d'un écran de 2m2 à 2 000 kWh/an, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'un ménage, hors chauffage et eau chaude.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Interrogée mercredi sur cette question lors d'une conférence de presse consacrée à la situation énergétique, la ministre de la Transition énergétique n'a pas évoqué d'interdiction à venir. Agnès Pannier-Runacher évoque plutôt des coupures ponctuelles : "S'il y a de la tension sur le réseau électrique, alors nous pouvons demander l'extinction de ces écrans, et d'ailleurs la RATP ou encore un certain nombre d'acteurs s'y préparent. Il y a un petit bémol : certains écrans s'éteignent avec une action manuelle, et donc tout ne sera pas opérant. Je rappelle que ce n'est pas l'endroit où on a le plus de mégawatt à aller chercher", explique t-elle (à 42,37'' ci-dessous).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Interviewée par France Inter, la porte-parole du Réseau Action Climat juge cette prise de parole est trop frileuse : "la réaction de la ministre est assez emblématique. Elle dit "oh là là, c'est compliqué" : on voit bien qu'il n'y a pas une réelle volonté d'agir sur les écrans publicitaires, qui sont un symbole et qui appellent à la surconsommation partout. Cette remise en cause, le gouvernement n'a pas l'intention de la faire", juge Anne Bringault.

La Convention citoyenne pour le climat avait déjà proposé en 2020 l'interdiction des écrans vidéos publicitaires "dans l'espace public, les transports en commun et dans les points de vente".