Sobriété énergétique : la consommation française d'électricité en baisse par rapport aux automnes précédents

L'incitation à une plus grande sobriété énergétique commence-t-elle à produire de réels effets ? En tout cas, selon les chiffres publiés par RTE (Réseau de transport d'électricité français) ce mardi soir, on observe une baisse de consommation d'électricité de plus en plus importante par rapport aux années précédentes.

Si l'on compare avec la consommation de 2021 à la même période, on a ainsi économisé 9,3 % d'électricité la semaine du 28 novembre au 4 décembre derniers (soit 5,7 gigawatts de moins par rapport à la même période en 2021). La semaine du 31 octobre au 6 novembre, on observait même une baisse record de 11,4 % par rapport à 2021.

Le 4 décembre 2021, par exemple, les Français avaient consommé 66,9 GW, contre 61,2 GW la même semaine en 2022.

Une consommation presque toujours inférieure à la moyenne pré-Covid

Mais c'est en comparant avec les années avant l'épidémie de Covid-19 que la baisse est la plus visible. "Sur les quatre dernières semaines, la consommation d'électricité en France à température normale affiche une diminution structurelle (6,6%) par rapport au minimum des années précédentes (2014-2019) sur la même période", explique RTE. "Sur la dernière semaine, la tendance baissière s'est même accentuée (-8,3%), même si cela devra être confirmé." Une tendance qu'on observait déjà sur l'ensemble de l'année, où la consommation était largement inférieure à la moyenne de 2014 à 2019, à quelques exceptions près (notamment en janvier, mai et août, où la consommation électrique était au contraire plus importante qu'en 2014-2019).

Une baisse qui doit désormais autant aux entreprises qu'aux ménages. "La baisse de la consommation apparaît désormais concerner tous les secteurs", poursuit RTE. La hausse des prix de l'énergie avait d'abord poussé le secteur industriel à lever le pied, et le secteur résidentiel lui emboîte le pas cette semaine, tout comme le secteur tertiaire (bureaux, sièges d'entreprises, commerces). Et ce, alors même que les températures ont baissé "significativement en-dessous des normales de saison", ce qui aurait pu logiquement entraîné une surconsommation pour le chauffage.

La baisse est également indépendante de la douceur enregistrée au mois de novembre (les données de RTE ayant été "alignées sur les températures normales pour la période") et démontrent donc selon le gestionnaire du réseau "l'effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises".