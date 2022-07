Sobriété énergétique, réforme du travail, Uber Files... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a donné jeudi la première interview télévisée de son second quinquennat, dans les jardins de l’Élysée. À l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, le président de la République a répondu durant plus de quarante minutes aux questions des journalistes de TF1 et de France 2, Anne-Laure Coudray et Caroline Roux. Avant cela, il avait assisté au traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées . Nous vous résumons ses principales annonces.

Guerre en Ukraine : "Il faut nous préparer à ce qu'elle dure"

La guerre en Ukraine va-t-elle durer ? "Nous n'avons pas toutes les réponses (…) mais aujourd'hui je pense qu'il faut nous préparer à ce qu'elle dure", a déclaré Emmanuel Macron en ouverture de cette interview. Il s'attend notamment à un été et un début d'automne "très durs" sur le front du Donbass. Dans ce contexte, l'armée française est-elle suffisamment équipée pour poursuivre son aide à l'Ukraine et se protéger ? "Nous avons une armée forte, la première armée d'Europe. Et l’une des plus réactives, nous l’avons démontré au début de cette guerre", répond le Président. "Budgétairement nous avons fait un effort inédit et il faut continuer", ajoute-t-il, au lendemain de l'annonce d'une nouvelle loi de programmation militaire 2024-2030 pour "ajuster les moyens aux menaces".

Il précise que "la France sera toujours en mesure d’aider l’Ukraine", même si "nous voulons stopper la guerre sans faire la guerre", pour ne pas "nous impliquer dans une guerre mondiale".

Gaz russe : vers un plan de "sobriété" énergétique

La Russie utilise le gaz comme "arme de guerre", poursuit Emmanuel Macron, qui juge "probable", le risque de se voir coupé du gaz russe . Ainsi, "nous devons nous préparer à un scénario ou nous devons totalement nous passer du gaz russe", déclare-t-il. Pour cela, le gouvernement va préparer un plan de "sobriété" énergétique, et demander en priorité à l'État et aux grandes entreprises de moins consommer, pour "s'assurer qu'il n'y ait jamais de coupure complète", notamment l'hiver prochain.

Dans ce contexte et face à la canicule et aux incendies qui frappent le Sud de la France, il faut "accélérer la transition énergétique", réitère-t-il. Pour cela, Emmanuel Macron entend "passer dès cet été" une loi pour "produire beaucoup plus vite" des énergies renouvelables. Surtout, déclare le Président, "le nucléaire est une solution durable". Dans les prochains mois, il espère faire baisser le prix de l'électricité au niveau européen, jusqu'ici " mal fichu".

Bouclier énergétique : "On ne va pas laisser des ménages Français sans moyen de se chauffer"

Quant au bouclier énergétique pour les Français, il souhaite qu'il soit maintenu jusqu'à la fin de l'année. Au-delà, "à un moment il faudra repartager l'effort" entre le consommateur et le contribuable, prévient Emmanuel Macron avec "des mécanismes qui vont cibler les gens qui en ont le plus besoin". "On ne va pas laisser sans moyen de se chauffer, des ménages français", assure-t-il toutefois. Pour le prix du carburant, il réitère l'idée d'une indemnisation par l'entreprise pour les salariés qui utilisent beaucoup leur voiture.

Réforme du travail : un texte de loi prêt "dès cet été"

Concernant l'emploi, le président de la République promet un texte de loi sur la réforme du travail "dès cet été", qui concernera l'assurance-chômage mais aussi la formation, notamment des seniors. Il veut par ailleurs réformer le "RSA", "France Travail", mais aussi la formation en "lycée professionnel" et "tout au long de la vie". Atteindre la barre du million d'apprentis (ils sont aujourd'hui 730.000). Concernant sa phrase selon laquelle pour trouver un emploi, il suffit de "traverser la rue" et qui avait fait polémique, il dit ne pas la regretter car c'est aujourd'hui encore davantage "la réalité".

Pour ce qui est des salaires, il faut, dit-il, que "le travail paie mieux" et la priorité pour le gouvernement est de "faire un travail avec toutes les branches professionnelles où les salaires sont en dessous du SMIC." Il en appelle ensuite à la responsabilité des entreprises pour les renégociations salariales, face à l'inflation.

Uber Files : "Je n'ai pas un tempérament à être sous influence"

Interrogé sur l'enquête internationale de journalistes concernant ses liens avec l'entreprise Uber lorsqu'il était ministre de l'Economie, Emmanuel Macron déclare : "je referai cette bataille d'ouverture du marché, je la referai demain". Il assume "totalement" son action à l'égard d'Uber, dénonçant des "cries d'orfraies" après ces "prétendues enquêtes". Il dit ne pas avoir "un tempérament à être sous influence". Il considère qu'il ne s'agissait pas des discussions avec des "lobbys" mais avec des "entreprises".

Réforme des retraites : "Une première entrée en vigueur" souhaitée "à l'été 2023"

Le président de la République souhaite par ailleurs que la réforme des retraites entre en vigueur "à l'été 2023". Il propose le décalage progressif de l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans, au rythme de quatre mois par an. Il appelle pour cela les oppositions parlementaires à des "compromis responsables", et réaffirme que les Français doivent "travailler plus longtemps".

Pour tenir ce calendrier, il entend commencer la discussion dès "la rentrée" sur cette réforme. Plus globalement, il souhaite également, en septembre, entamer une "discussion stratégique et générale" sur de nombreux autres sujets, dans le cadre du lancement du Conseil National de la Refondation.

Enfin, après le rejet de l'article 2 du projet de loi sanitaire à l'Assemblée dans la nuit de mardi à mercredi, Emmanuel Macron a-t-il peur de voir les textes de la majorité régulièrement retoqués ? "Non, car je crois à la responsabilité collective", conclut-il.