Sobriété : quels scénarios possibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050 ?

Et si on renonçait au rêve américain pour préférer la sobriété heureuse ? Comment, en effet, parvenir à la neutralité carbone en 2050, conformément aux engagements européens ? Pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a détaillé quatre scénarios possibles, le maître-mot est la sobriété. Mais tous les chemins n'ont pas le même degré d'acceptabilité.

"La génération frugale", avec de fortes contraintes

Le premier scénario, le plus radical mais aussi le plus efficace, a une appellation qui peut en effrayer certains : la "génération frugale". Si on le choisit, les contraintes sont en effet très fortes. D'ici 2050, il faudra diviser par trois sa consommation de viande et d'électricité, limiter au maximum la construction de logements neufs (réduire de 30% la surface des maisons neuves individuelles), ou encore réduire ses déplacements. Il faudrait par exemple que chaque personne effectue la moitié de ses trajets à pied ou à vélo.

Publicité

Au niveau industriel, ce scénario suppose de relocaliser 70 % de la production d'acier, de verre ou de papier. Pas simple au niveau économique. L'ADEME le dit bien, il faudra de nouveaux indicateurs de prospérité basés sur les écarts de revenus ou la qualité de vie.

Ce scénario permet d'arriver à une demande énergétique globale divisée par deux : 790 terawatt-heure en 2050, soit une baisse de 55% par rapport à 2015.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Le pari réparateur", basé sur la technologie

À l'autre extrémité, l'ADEME décrit un scénario plus acceptable, mais que certains jugent toutefois dangereux, basé sur la technologie. Elle l'appelle le "pari réparateur". Dans cette hypothèse, pour maintenir un système de consommation de masse, on continue à manger de la viande et on complète par des steaks de protéines de synthèse ou des insectes. On maintient la construction de logements neufs mais on multiplie les innovations technologiques (intelligence artificielle, internet des objets) pour réduire les émissions. On peut même augmenter les déplacements mais 20% des trajets doivent se faire à pied ou à vélo. Surtout, pour arriver à la neutralité carbone, il faut miser sur le captage de CO2 dans l'air pour le stocker dans le sol ou au fond de la mer !

Ce scénario permettrait d'arriver à 1360 terawatt-heure en 2050, soit une baisse de 23% par rapport à 2015. Une baguette magique pour les uns, mais une solution pas du tout optimale pour certains scientifiques. " Cet appui exclusif sur les technologies est un pari dans la mesure où certaines d'entre elles ne sont pas matures" , souligne l'ADEME.

Des solutions intermédiaires incontournables

Au milieu de tout cela, deux scénarios intermédiaires proposent un large éventail de solutions. Le premier, "coopérations territoriales", mise sur une évolution soutenue du système économique vers une voie durable alliant sobriété et efficacité. Le second s'intitule "Technologies vertes" et s'appuie sur les technologies et le numérique pour répondre aux défis environnementaux, plutôt que sur des comportements plus sobres. Les deux prévoient de recycler au maximum, augmenter la part du bio, rénover les logements en les adaptant à la taille des familles, partager son lave-linge, préférer le made in France. Dans tous les cas, selon l'ADEME, en 2050, notre énergie viendra à 70% au minimum des renouvelables.

Tous les scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050 sont détaillés ici, sur le site de l'ADEME .