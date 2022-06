Soirée spéciale Francofolies sur France Inter dimanche 17 juillet 2022

Après deux éditions restreintes, les Francofolies se déploient dans toute la ville de La Rochelle*.* 10 lieux et plus de 100 concerts pour tous les publics, des plus petits aux plus grands, du 13 au 17 juillet 2022.

►►► Partenaire fidèle et engagé auprès du festival de La Rochelle depuis de nombreuses années, France Inter, scène culturelle et musicale, donne à entendre la musique et les artistes pour une soirée en direct de la Scène Jean-Louis Foulquier sur l’Esplanade Saint-Jean d’Acre :

Dimanche 17 juillet de 21h à minuit en compagnie d’Aline Afanoukoé

►►► Le festival réunit pour sa 37ème édition une programmation populaire et audacieuse.

Au programme, cinq jours et cinq nuits de musique, au bord de la mer, entre la mythique Scène Jean-Louis Foulquier, le jardin Bobinec et les salles plus intimistes ! Des têtes d'affiche incontournables et des jeunes espoirs, qui font la signature des Francofolies.

Mercredi 13 juillet

Aime Simone, Annie Lalalove, Asaf Avidan, Baptiste W. Hamon, Barbara Pravi, Benjamin Epps, Bobbie, Calogero, Coline Rio, Emma Peters, Fishbach, French 79, Gaëtan Roussel, Gargäntua, Léa Lootgier, Meskerem Mees, Mika, NTO, Pauline Paris, Pénélope Bagieu, Sofiane Pamart, Thomas Pawlowski, Zaho de Sagazan.

Jeudi 14 juillet

Angèle, Château Forte, Daria Nelson, Emmanuelle Béart, Hervé Vilard, Hoshi, Ichon, Jean Guidoni, Juliette Armanet, Ladaniva, Les Louanges, Le Turk, Mansfield.Tya, Mathias Malzieu, Marie-Flore, Patrick Watson, Pierre Lapointe, Poupie, PPJ.

Vendredi 15 juillet

Bartleby Delicate, Bernard Lavilliers, Black Bones "Oh Yeah ! Oh Yeah! ", Booba, Charles, Claire Duguet, EZ3kiel, Gato, Green Montana, Gwendoline, Jil Caplan, La Maison Tellier, Maud Lübeck, Maxwell Farrington & Le Superhomard, Oklou, Olivia Ruiz, Patrick Fiori, Pauline Croze, Sabrina Bellaouel, SCH, SDM, Sicario, Vald, Ziak.

Samedi 16 juillet

Alcest, Antoine Wielmans, Carpenter Brut, Christophe Offeinstein, Denez Prigent, Emily Loizeau, François Morel, HF Thiéfaine Unplugged, Gwennyn, Hangman’s Chair, Janie, Jacques Weber, "Je suis comme ça", Kalika, Laurent Jaoui, Lonny, Lujipeka, Marie-Claude Magne, Mars Red Sky, Maya Kamaty, Orelsan, Ours, Roméo Elvis, Sopico, Terrenoire.

Dimanche 17 juillet

André Manoukian, Aldebert, Clara Luciani, Dominique Besnehard, Dutronc & Dutronc, Florent Marchet, Gérard Lanvin, Hubert Blanc-Francard (BoomBass) Iliona, Julien Doré, Laeti, Laura Cahen, Last Train, Lisa Portelli, Malik Djoudi, Romane, Yndi, Zinée.

Les Francofolies 2022, ce sont des Francofolies à taille humaine, démultipliant les petites formes comme les balades chantées au cœur de La Rochelle, créant le Village Francocéan, village éco-citoyen dédié à la sensibilisation des publics à l’art et au vivant.