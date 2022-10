"Soldats russes, épargnez vos vies, rendez-vous !" : une hotline ukrainienne invite les Russes à se rendre

Quand l'Ukraine incite les soldats russes qui combattent sur son territoire à se rendre. Depuis la mi-septembre, Kiev a lancé une ligne téléphonique d'urgence, ainsi qu'une plateforme internet, baptisée "Je veux vivre" ( ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ ПО СДАЧЕ В ПЛЕН ). Des interlocuteurs sont joignables 24h/24, pour aiguiller les soldats russes actuellement au front, qui souhaitent déserter. En échange, l'armée ukrainienne leur promet de bien les traiter en respectant la Convention de Genève sur les prisonniers, de leur donner trois repas par jour et des soins médicaux.

La ligne d'urgence via l'application Telegram est présentée par ces mots : "Soldats russes, épargnez vos vies, rendez-vous !" Dans une vidéo, crâne rasé, visage émacié, un soldat russe se présente. Il s’appelle Anatoli, il a 20 ans et a été envoyé en Ukraine, sur le front, au mois de juillet. "Après trois mois d’entraînement, ils m’ont envoyé en Ukraine. Quand j’ai vu la puissance des tirs de l’ennemi, j’ai compris que je voulais vivre, et j’ai trouvé cette chaîne sur Telegram ‘Je veux vivre’. J’ai trouvé le numéro et j’ai appelé. Ils m’ont donné des instructions, j’ai parlé à un membre des forces spéciales. Là, je suis fait prisonnier. Je suis en bonne santé. Je suis nourri, blanchi, je peux prendre une douche, tout va bien."

Publicité

Mourir sans raison

Sur la même application, usant d’un ton martial, le ministre ukrainien de la Défense, Alexei Reznikov, s'adresse directement aux membres de l'armée russe : "On vous a trahis. On vous a promis une promenade de santé, et vous êtes tombés dans un piège. Vous payez de votre sang les fantasmes de Poutine et ses objectifs mensongers. Aujourd’hui, il ne vous écoute plus. Parce que vous écouter, cela équivaudrait à reconnaître ses erreurs. Et à Moscou, on n'aime pas beaucoup la vérité."

"Volodymyr Zelenski", poursuit Alexei Reznikov, "se rend sur le front, aux côtés de ses soldats. Il a été à Lyssichansk sous les bombes, ou encore dans Izioum libérée. Notre président est aux côtés de son armée. Et il est où, le vôtre ? Vous savez qu'en Ukraine, vous ne ‘libérez’ personne. Vous détruisez des villes entières, où il n'y a pas si longtemps, vous étiez considérés comme de gentils voisins qui parlaient russe. Beaucoup d'entre vous ont déjà compris : on vous a envoyés mourir sans raison. Et c'est peut-être pour ça que votre président se cache dans un bunker. Il a peur de votre mépris. Il a peur de votre haine."

Des messages qui font mouche parmi des soldats russes démotivés : ils seraient plus de 2000 à avoir contacté la plateforme. Le nombre d'appels a augmenté depuis l'annonce de la mobilisation partielle par Vladimir Poutine le 21 septembre. Ce qui ne plait pas à Moscou. Cette semaine, le "gendarme de l'Internet" russe, Roskomnadzor, a bloqué l'accès au site internet de la plateforme depuis le territoire russe.