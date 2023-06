Soleil couchant, taupes et catch : dix installations à voir pour Nuit Blanche, le long de la Seine

Comme une répétition de l’effusion créative promise sur la Seine pour les JO de Paris, les quais parisiens et tous leurs alentours vont s’animer, ce samedi soir, à l’occasion de l’événement Nuit Blanche. C’est la première fois que l’événement a lieu au printemps : traditionnellement, Nuit Blanche a toujours été début octobre. Un peu plus de six mois après la précédente édition, la manifestation d’art contemporain revient donc, et investit cette fois les abords de la Seine.

"Les vues splendides des ponts et des bords de Seine, gravées dans nos esprits et ceux du monde entier, sont transformées en un sentier imaginaire constitué d’oeuvres métamorphosant le fleuve et ses alentours", explique la directrice artistique de cette année, Kitty Hartl. Toute la soirée, des airs d'opéra seront donc diffusés par des gramophones juchés sur des bateaux le long du fleuve. Et comme chaque année, des propositions tantôt poétiques, tantôt étonnantes, parfois amusantes, vont égréner le parcours de l’événement.

Publicité

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un soleil couchant au bout de l’Île-Saint-Louis

Ce sera assurément l’un des points forts - et aussi les plus instagramables - de cette Nuit Blanche. A moitié immergée dans la Seine, une sphère lumineuse va se transformer, à la nuit tombée, en soleil couchant. Déjà montrée dans d’autres villes du monde, cette installation de Ludmila Rodrigues et Mike Rijnierse donne l’impression d’un coucher de soleil qui dure des heures, et non plus quelques minutes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un avant-goût artistique des JO quai de la Mégisserie

Les Jeux Olympiques de 2024 en France, ce sera du sport, mais aussi de la culture, promettent les organisateurs : pendant les Olympiades culturelles, la scène artistique devrait aussi avoir une place. Pour l’occasion, Paris 2024 a proposé à sept premiers artistes d’imaginer des affiches pour les Jeux Olympiques. Et celles-ci seront présentées Quai de la Mégisserie, en bord de Seine aussi, pour Nuit Blanche.

Des yétis pop devant l'Hôtel de Ville

Sur les quais, alors que l’affiche de Nuit Blanche 2024 représente une jungle, de drôles d’animaux vont apparaître : aux alentours de l’Hôtel de Ville, les enfants pourront enfiler des costumes "Playsack" qui les transformeront en créatures mi-animales mi-bouteilles de lait (vu leur forme). Des costumes imaginés dans les années 60 par Fredun Shapur, et réactivés par Mira Shapur, la fille de l’artiste.

Plus étonnant encore, des yétis colorés vont se balader en roller le long de la Seine, pour surprendre le public sur cette promenade. Ils ont été imaginés par Kitty Hartl, la directrice artistique, qui a une longue expérience du cabaret.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Du catch et du burlesque place du Châtelet

En apparence, c’est un ring de catch mexicain, avec l’ambiance adéquate et les fameux masques de catch – rien que cela, c’est étonnant en pleine place du Châtelet. Mais le show Lucha VaVoom va au-delà de cela : de temps en temps, le catch se transforme en performance burlesque, où le spectaculaire se lie à l’humour. Ce show tout droit venu des États-Unis a fêté ses vingt ans l’an dernier.

Un concert de taupes au Pavillon de l’Arsenal

On ne peut pas plus faire underground : des taupes qui sortent de terre pour jouer du rock électro un tantinet expérimental. Ce groupe, c’est Maulwürfe ("Taupe" en allemand), un groupe emmené par le metteur en scène Philippe Quesne, qui les a une première fois mises à l’honneur dans un spectacle nommé "La nuit des taupes" en 2016, et qui depuis ont pris leur envol sous la forme de ce groupe de musique. Un concert aussi barré que fascinant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une licorne sous les tunnels des quais de Seine

L’artiste Maïder Fortuné travaille, essentiellement en vidéo, sur la fabrication des images – et la licorne, cet animal légendaire, est l’occasion pour l’artiste de faire apparaître et disparaître cette image chimérique. Sous le tunnel Henri IV, le public verra donc apparaître et disparaître une vision étrange et extraordinaire de cette licorne, pendant quelques instants.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une bague géante autour de la passerelle Léopold-Senghor

Passer la bague au doigt… d’un pont ? C’est possible, et au fond, ce n’est peut-être pas si contradictoire avec l’idée d’une pont qui unit deux rives. Et c’est ce que propose le duo d’artistes Plastique Fantastique, qui va donc installer une bague géante sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor – pas très loin du fameux pont des Arts, lieu un peu cliché des amours parisiennes et des cadenas qui vont avec.

Au Musée d’Orsay, la Seine prend la parole

Et si la Seine savait parler ? Que raconterait-elle de son histoire ? De sa morphologie ? De ses profondeurs ? C’est ce qu’a imaginé l’artiste Ivan Argote, qui aime dans son travail interroger le rapport aux institutions et aux marqueurs de pouvoir – il y a quelques années à la Défense, il avait présenté une réplique de l’Obélisque de la Concorde qui semblait avoir ramolli. Dans la vidéo "Le Fond de la Seine", il donne la parole au fleuve pour porter l’histoire, géologique autant que sociale, du fleuve.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

On écrit sur les murs à Nanterre

"The Live Drawing project", c’est le nom de cette installation participative qui se construit avec les dessins des spectateurs. Le concept est simple : vous serez invités à vous rendre sur un site, sur votre téléphone, qui vous proposera de dessiner ce que vous voulez. Et comme par magie, ces dessins prendront forme sur la façade de Nanterre sur laquelle l’installation, interactive, sera projetée.

Un cabaret sur les quais à Saint-Denis

A Saint-Denis aussi les berges de Seine vont prendre vie : le collectif Parenthèse y installe un cabaret pour le public, où interviendra par exemple la compagnie Retouramont, qui pratique la "danse verticale" – deux tyroliennes passeront ainsi au-dessus de la tête des spectateurs. Le tout, animé par des DJ sets pour prolonger la fête de cette Nuit Blanche.