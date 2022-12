Solidaires, culturels ou faits maison : quand les calendriers de l'Avent se réinventent

Le calendrier de l'Avent n'en fini pas de se réinventer. Né en Allemagne au XIXe siècle, le concept du calendrier de l'Avent se décline à présent sous toutes les formes dans le commerce. De nombreuses marques se sont emparées de la tradition pour proposer des objets toujours plus originaux. Calendrier en chocolat, avec des produits de beauté ou des Lego, tout y passe. Mais certains, moins commerciaux et parfois entièrement dématérialisés, contrent la tendance en proposant des calendriers solidaires ou 100% régionaux. Tour d'horizon.

Le plus solidaire

Pour donner plutôt que recevoir. Chaque mois de décembre, certains décident de se lancer dans un "calendrier inversé". Le concept : plutôt que d'ouvrir une case et d'y trouver un chocolat ou un sachet de thé, on dépose chaque jour un objet dans une boîte. Cela peut être un shampoing, une tablette de chocolat ou une écharpe. À la fin du mois, cette boîte sera récupérée par des associations pour être offerte à des personnes dans le besoin.

C'est notamment ce que propose chaque année l' association Will for change , avec des points de collecte un peu partout en France. L'année dernière, elle a pu distribuer ainsi 10.000 boîtes cadeaux. D'autres associations proposent localement le même concept.

Le plus local

Être fier de son territoire. Dans plusieurs régions françaises, les producteurs s'allient pour proposer des calendriers de l'Avent avec des produits entièrement locaux. Dans la Manche, 14 brasseurs proposent ainsi un coffret de 24 bières, toutes brassées dans le département. Un calendrier pour consommer local qui a tout de même un prix : 79 euros.

À Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), la biscuiterie La Sablésienne a tout misé sur la spécialité sarthoise, comme le raconte France Bleu Maine . Pour varier des chocolats, le calendrier proposé par la boutique contient toutes sortes de sablés. Et ça marche. "Nos clients sont de plus en plus attachés à ce qui est fait près de chez eux, le local et le made in France", expliquait la directrice de la biscuiterie de Sablé-sur-Sarthe, Amélie Loret, à France Bleu. Sur le même principe, d'autres calendriers 100% régionaux existent aujourd'hui avec des fromages ou même du vin.

Le plus culturel

Pour un peu de culture chaque jour. Au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, une association propose chaque jour une demi-heure de musique, danse ou théâtre... À la fenêtre. "À partir du 1er décembre, venez découvrir l'artiste surprise qui jouera à la fenêtre du P'tit Café, tous les soirs de décembre, de 18h30 à 19h", explique l'association Le P'tit café sur son compte Facebook. Un calendrier de l'Avent culturel et entièrement gratuit.

La bibliothèque municipale de Lyon, elle, propose un calendrier de l'Avent avec une histoire , contée et accompagnée d'images, chaque jour du mois de décembre. "Une histoire kamishibaï", ou "théâtre en papier", précise la bibliothèque, un art venu du Japon. Dans chaque vidéo, une histoire racontée en image, dans un tout petit théâtre en bois.

Avec, également, les conseils du service culture de France Inter. Comme l'année dernière et les années précédentes, le service culture de France Inter vous accompagne jusqu'à noël en vous recommandant chaque jour en livre, un CD ou un DVD. De quoi vous donner quelques idées de cadeau à glisser sous le sapin, pour tous les budgets.

Le plus personnalisé

Do It Yourself. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sur Internet, de nombreux tutoriels existent pour fabriquer son calendrier de l'Avent. Carton, pochons en tissu, branches de bois... Ils ont l'avantage d'être peu coûteux et entièrement personnalisés.

Le plus sportif

Pour garder la forme. Certains coachs sportifs profitent du mois du calendrier de l'Avent pour proposer à ceux qui le souhaitent de dépenser quelques calories chaque jour. Ils partagent leur calendrier sur les réseaux sociaux, avec un défi à réaliser chaque jour, de l'exercice de la "chaise" aux "squats".