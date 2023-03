Sophie Binet succède à Philippe Martinez, à la tête de la CGT

Elle est le nouveau visage de la CGT. Sophie Binet, 41 ans, a été élue à la tête du second syndicat de France, lors du 53e congrès de l’organisation est réuni à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Elle remplacera Philippe Martinez, après un mandat de huit ans. Cette ancienne conseillère principale d'éducation était jusqu'à présent secrétaire générale de l'Union des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT.

Première femme secrétaire générale

En 128 ans d'existence et la création de l'organisation en 1895, elle est la première femme à occuper ce poste. Les tractations ont duré toute la nuit de jeudi à vendredi, après une semaine de congrès houleux. D'abord, la candidature de la favorite, Marie Buisson, soutenue par la précédente direction, a été rejetée à deux voix près. Même sort pour sa principale concurrente, Céline Verzeletti, dont la ligne plus radicale avait ses détracteurs. Ni l'une ni l'autre sont parvenues à faire consensus sur leur nom.

La réforme des retraite en ligne de mire

Avec la réforme des retraites, l'agenda de la nouvelle secrétaire générale de la CGT est déjà bien chargé. L'intersyndicale est attendue mercredi 5 avril à Matignon pour rencontrer la Première ministre Elisabeth Borne, si toutefois la nouvelle patronne de la CGT décide de s'y rendre. Le 21 mars, Sophie Binet était au bord du périphérique pour protester contre l'utilisation du 49-3 par le gouvernement pour adopter la réforme des retraites. "On va réussir la balayer", assure-t-elle, "car l'indignation est énorme", et "que le gouvernement ne peut plus diriger le pays dans cette situation".

Sophie Binet est une ancienne membre du syndicat étudiant Unef. Elle a également travaillé comme conseillère principale d'éducation, au Blanc-Mesnil, puis à Marseille, avant de prenne les rênes de l’Ugict, le syndicat des cadres de la CGT en 2018.

Une militante féministe

Sophie Binet est très engagé dans l'égalité sur les questions homme-femmes et elle est investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle était référente du collectif femmes mixité au sein de la Commission exécutive confédérale. La syndicaliste est la co-auteure du livre "Féministe, la CGT ? Les femmes, leur travail et l'action syndicale", publié en 2019. Dans cet ouvrage, écrit avec la syndicaliste Maryse Dumas et l'économiste Rachel Silvera, elle s'interroge : "Comment parvenir à ce que féminisme et mobilisations sociales se nourrissent mutuellement pour changer la société en profondeur ?"

Le 15 février 2023, elle prenait la parole à une soirée organisée par le journal Politis à Paris pour comprendre les conséquences de réforme des retraites pour les femmes. Quelques heures plus tôt, elle participait à un happening devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les inégalités salariales entre hommes et femmes avec un chèque géant. Organisé par l'Ugict-CGT, dont Sophie Binet était alors à la tête, l'union départementale CGT de Paris et le collectif féministe Nous Toutes. L'égalité salariale libérerait 5,5 milliards d'euros de cotisations pour financer le régime général des retraites.

Sophie Binet, au côté de Sandrine Rousseau, à Paris, le 15 février 2023 © AFP - Amaury Cornu

Sur le plateau de BFM TV, lors d'un débat de la réforme des retraites le 9 mars, elle argumentait en faveur de l'égalité salariale qui permettrait de financer "le déficit invoqué par le gouvernement our justifier sa réforme, c'est l'un des exemple, on peut les multiplier". Puis, dans le débat qui s'en suit, elle tient tête à l'économiste Elie Cohen.