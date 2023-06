Sortilèges, baguettes magiques, décors des films… Harry Potter : roman de l'Antiquité ou du Moyen-âge ?

Invitées de l'émission "Histoire de", des spécialistes des références culturelles anciennes dans la pop culture ont tenté de trancher au micro de l'historien Patrick Boucheron.

Des sortilèges en latin

Blandine Le Callet a publié "Le monde antique de Harry Potter". Pour elle, aucun doute, le roman jeunesse au succès mondial est bien un ouvrage marqué par l'antiquité. La preuve ? Les sortilèges sont en langue ancienne : "Le latin forme le principe de cohérence de l'univers de la saga Harry Potter. C'est la langue commune des sorciers, quel que soit leur pays d'origine. Il y a une grande internationale des sorciers, mais à travers le latin, J.K. Rowling forme la fiction d'une culture millénaire, qui plonge ses racines dans une antiquité très lointaine. Cette langue apparaît comme magique, et performative. Elle permet d'accomplir des sorts. Mon sortilège préféré est "Wingardium Leviosa", le sortilège de lévitation, pour sa notion de légèreté."

Des animaux issus du bestiaire médiéval

Justine Breton est spécialiste de la représentation de la littérature arthurienne sur petit et grand écran : "On retrouve dans Harry Potter de nombreux codes, comme le bestiaire associé au Moyen-Âge : des hiboux vifs, des dragons codés comme des créatures médiévales, qui sont devenues des symboles de la littérature fantasy.

Dans le quotidien des personnages, à partir du moment où ils sont dans le monde des sorciers, c'est le Moyen Âge qui infuse."**

Des baguettes magiques venues de l'Antiquité

S'il y a beaucoup de baguettes magiques dans l'Antiquité, celle de Circé est la plus célèbre. Blandine Le Callet ajoute "La baguette d'or d'Hermès notamment pour endormir, parfois provoquer le sommeil, et celle de Médée".

Par ailleurs, Blandine Le Callet précise que les noms des personnages font référence à des monstres, des dieux ou des personnages historiques de l'Antiquité : "Ils sont signifiants par rapport au physique et aux dispositions morales des personnages. Albus Dumbledore, Rubeus Hagrid, Minerva McGonagall, Severus Rogue…" Tandis que Justine Breton voit du "Perceval dans le nom d'Albus Dumbledore. Le nom de Harry a été rapproché du nom Arthur. Il existe des parallèles un peu plus ténus à l'arrière-plan".

Des décors marqués par le Moyen Âge

Dans les adaptations cinématographiques, le choix de tirer plutôt vers le Moyen Âge que vers l'Antiquité semble évident. Justine Breton : "Tous les décors sont d'inspiration médiévale, depuis les tours du château, les couleurs associées aux blasons de chaque grande maison qui divise les écoliers de Poudlard. Cette esthétique, qui environne toute l'histoire, nous plonge dans un Moyen-Âge réinventé."

Blandine Le Callet a regardé très attentivement les films, quasiment plan par plan. Elle a découvert que l'équipe du décorateur Stuart Graig avait fait "un travail de trucage des décors de formules latines quasiment invisibles. Dans la salle des potions de Rogue, des inscriptions dorées reprennent des listes de pierres et de plantes magiques. Sur la cage à oiseaux de la fin du cinquième ou du sixième opus, il y a un vers d'Horace qui fait référence au sabbat des sorcières et aux voleurs"…

Voldemort, un avatar d'Hadès

Sa baguette en feu est associée, en tout cas dans l'Antiquité, au dieu funèbre. Son nom, venu peut-être de "loups", vient rappeler ce qu'est le pouvoir tyrannique, cet orgueil démesuré que les Grecs appelaient l'hubris justement, qui est, dans l'Antiquité, le rejet de la part humaine.

Quand Dumbledore explique à Harry que Voldemort est prisonnier de la peur qu'il inspire aux autres, il énonce le paradoxe platonicien du tyran, c'est-à-dire son irréductible solitude et le fait qu'il soit esclave et bourreau de lui-même…

Pour Blandine Le Callet : "Voldemort porte une réflexion sur le lien entre pouvoir et morale. Il estime que la sorcellerie doit explorer tous les champs du possible, indépendamment de toute considération morale. Dans le monde des sorciers, un deuxième versant dit que oui, la sorcellerie donne beaucoup de pouvoirs, mais qu'elle doit rester subordonnée à une éthique. On peut rapprocher cette pensée de développements faits par Cicéron concernant la vie politique : a-t-on le droit de faire tout ce qu'on peut faire potentiellement ou est ce qu'on doit soumettre le pouvoir à une éthique ? Évidemment, Cicéron tranche dans ce sens-là, comme Dumbledore."

Justine Breton ajoute : "La force des grandes œuvres est de transposer (là, en l'occurrence dans un monde de fantasy) des problématiques éthiques, morales qui vont nous parler. Si le côté merveilleux apporte une dimension ludique et divertissante, il y a bien une réflexion sérieuse derrière. Voldemort permet de soulever des questions pour Harry, a priori trop jeune pour les aborder telles quelles. Mais grâce à une confrontation symbolique, on peut suivre toute une réflexion morale et philosophique."

Une saga ancienne passée au filtre de l'époque contemporaine

La saga Harry Potter est contemporaine de la mythologie contemporaine des sorcières qu'incarne aujourd'hui, par exemple, Mona Chollet, avec "Sorcières. La puissance invaincue des femmes".

Intéressant aussi, "il y a dans la saga une relative égalité entre femmes et hommes, les femmes ont accédé très tôt à des responsabilités politiques. On trouve des ministres femmes de la magie dans les siècles passés. On a l'impression d'un relatif égalitarisme" selon Blandine Le Callet.

Pour Justine Breton, "les filles dominent, même si J.K. Rowling reprend certains stéréotypes. Hermione est la bonne élève, elle est l'archétype du rat de bibliothèque qui préfère les livres à n'importe quelle interaction humaine… À l'inverse, le personnage de Ron est l'image de "Boys will be boys" : il va faire des bêtises et être toujours à coté de la plaque, mais très drôle et très attachant. Harry Potter est celui qui essaye de concilier ces deux extrêmes, à la fois le côté intellectuel incarné par Hermione et le côté plus aventurier et un peu casse-cou, involontairement représenté par Ron. Et ce qui fait d'Harry un héros, c'est que, justement, il arrive à concilier une part traditionnellement féminine et une part codée plus masculine."

