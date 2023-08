Soulèvements de la terre : le Conseil d'État suspend en référé la dissolution

Le Conseil d'Etat suspend la dissolution des Soulèvements de la Terre, indique l'institution dans un communiqué . Le collectif écologiste avait déposé un recours après sa dissolution le 21 juin dernier, par le gouvernement qui lui reprochait d'"appeler" à des violences et d'y "participer". La plus haute juridiction administrative a justifié dans un communiqué cette décision disant avoir "un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens retenue par le décret de dissolution".

Le ministère de l'Intérieur "prend acte de la décision du Conseil d'Etat de suspendre en référé la dissolution" des Soulèvements de la Terre, indique Beauvau dans un communiqué. "Le ministère rappelle néanmoins que cette décision ne préjuge pas de la décision que le Conseil d'Etat prendra au fond concernant cette dissolution".

Une décision définitive à l'automne

Le Conseil d'Etat estime aussi que "les éléments apportés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pour justifier la légalité du décret de dissolution des Soulèvements de la Terre n’apparaissent pas suffisants". "Ni les échanges lors de l’audience, ne permettent de considérer que le collectif cautionne d’une quelconque façon des agissements violents envers des personnes", ajoutent les juges.

Cette audience n'avait pas pour but de juger sur le fond du bien-fondé de cette dissolution et la décision définitive interviendra ultérieurement, "vraisemblablement à l'automne", dit encore le Conseil d'Etat.

La base juridique de la dissolution contestée

Fin juillet, un mois après leur dissolution par le gouvernement, les Soulèvements de la terre (SLT) avaient déposé leur recours devant le Conseil d'Etat pour demander la suspension de l'exécution de cette décision qu'ils jugaient "ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée". Les avocats du collectif contestaient la base juridique de la dissolution, les Soulèvements n'étant pas une entité déclarée mais un "mouvement protéiforme", selon eux, à l'image des mouvements féministe ou écologiste.

Dans son décret de dissolution, le gouvernement estimait que "sous couvert de défendre la préservation de l'environnement", ce mouvement "incite à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence". Le gouvernement avait engagé la procédure de dissolution le 28 mars, quelques jours après les violents affrontements entre gendarmes et opposants aux retenues d'eau de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) dont il avait imputé la responsabilité au mouvement. Le ministre de l'Intérieur accusait le collectif de "violences répétées" et "d'appels à l'insurrection".

Satisfaction dans les rangs de la gauche

"Quelle belle victoire pour les libertés et l'écologie !", se réjouit l'avocate du mouvement Aïnoha Pascual . "Extraordinaire nouvelle ! Honte au gouvernement", réagit sur X (ex Twitter) la députée Sandrine Rousseau. "Bien sûr puisqu’il s’agissait une fois de plus d’un coup de force et d’une décision arbitraire", estime le député insoumis Jérôme Legavre . "Quel camouflet pour Darmanin" , ajoute l'ancien porte-parole de l'association Attac Raphael Pradeau.

"Une idée avance en France. La légitimité de la désobéissance civique fait son chemin", a salué l'ex candidat insoumis à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon. "La macronie et 'l'arc républicain' ont voulu violer la loi en interdisant une ligue d'associations citoyennes".

Les membres des Soulèvements de la Terre se retrouveront "dès la semaine prochaine" pour participer à une action anti méga-bassines, affirme à franceinfo l'eurodéputé EELV et soutien des Soulèvements de la terre, Benoît Biteau. Le collectif compte participer au "convoi de l'eau" organisé pour protester contre les méga-bassines et qui doit relier Sainte-Soline (Deux-Sèvres) à Paris entre le 18 et le 27 août.