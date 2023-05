Soupçonné d'avoir piraté des associations et des entreprises, le "hacker souriant" sera jugé fin août

Le pirate informatique algérien Hamza Bendelladj sera jugé pour avoir mené des attaques informatiques au "rançongiciel", notamment contre un tribunal et trois prisons françaises, des attaques menées depuis sa cellule aux Etats- unis. Selon les cyber-enquêteurs de la police judiciaire parisienne (BL2C), les "scènes de crime numériques" se multipliaient en 2018 dans les ordinateurs d’associations et de très petites entreprises en faillite qui, après avoir refusé de payer la rançon qu’on leur exigeait, avaient perdu leurs données informatiques vitales.

Le suspect, pirate informatique de haut vol, pêchait avec de très gros filets : 500.000 mails envoyés à chaque attaque, selon une source proche du dossier. Et parfois, son stratagème marchait. Il suffisait que la victime clique sur un lien corrompu. Des agents du tribunal de grande instance de Lyon et des centres pénitentiaires de Varennes-le Grand (Saône-et-Loire), Bourg-en-Bresse (Ain) et de Saran (Loiret) se sont laissés piéger, tout comme une importante association de notaires et une filiale de la société Derichebourg environnement.

Démasqué à cause d'un petite erreur

Selon nos informations, le rançonneur présumé avait piraté des serveurs situés principalement en France et des sites internet mal protégés sur lesquels il prenait la main pour déployer son virus, un "ransomware" (rançongiciel en français), baptisé PyLocky, qu’il aurait lui-même créé. Et durant près de quatre ans, il a donc filé entre les claviers de celles et ceux qui tentaient de le démasquer. Jusqu’au jour où il aurait commis une erreur, laissant une empreinte numérique sur un "IP" compromis et se faisant géolocaliser, en plein désert américain. "Il n’y avait qu’un seul bâtiment à la ronde", raconte cette source proche du dossier, "et c’était un pénitencier". Le suspect, très connu dans le monde des pirates informatiques (il a même sa page wikipédia), y purge une longue peine pour des cyberattaques.

Comme la rappelle le site ZDNet, le FBI l’avait surnommé le "hacker souriant" car il avait éclaté de rire lors de son arrestation en Thaïlande en 2013. Jugé et condamné à 15 ans de réclusion pour avoir volé près d’un milliard de dollars sur des comptes bancaires de clients de grandes banques américaines, Hamza Bendelladj a été accusé d’avoir compromis plus de 50 millions d’ordinateurs avec l’aide de plusieurs autres pirates informatiques.

"Je suis innocent de tout ce dont on m’accuse en France"

Le cybercriminel algérien n’est donc pas ressorti de prison depuis dix ans. Pourtant, les faits qui lui sont reprochés en France remontent à 2018. Selon les enquêteurs parisiens, il poursuivait tranquillement ses activités criminelles, potentiellement depuis sa cellule avec un simple smartphone.

Ce que le prévenu a nié lors de sa comparution en visioconférence, répétant qu’il était innocent de tout ce dont on l’accusait en France. Ce fut sa seule déclaration "sur le fond" puisque pour le reste, l’audience a consisté à réclamer un renvoi du procès. Hamza Bendelladj est apparu à l'image, installé dans un local de sa prison de l'Arizona avec derrière lui des cartons et des casiers métalliques de rangement.

Chemisette et pantalon kaki clair de rigueur, barbe fine, lunettes larges sur le nez et tatouage sur l’avant-bras gauche, le pirate informatique algérien commence en français (qu’il maîtrise parfaitement) puis demande finalement un traducteur en anglais. Il précise qu'il est en détention depuis dix ans aux Etats-Unis et qu’il devrait bientôt sortir, "peut-être en septembre ou octobre". Hamza Bendelladj aurait même pu sortir ces jours-ci mais sa libération anticipée a été remise en cause par le département américain de la justice. Il ne précise pas si sa remise de peine a été annulée à cause justement des conclusions de l’enquête française qui a provoqué son transfert récent dans une autre prison fédérale américaine.

C’est à cause de ce déménagement que sa convocation, avec sa citation à comparaître devant le tribunal judiciaire de paris en visio-conférence, ne lui est pas parvenue dans le délai légal a expliqué la procureure. Ce qui de facto ouvrait la voie à un renvoi de l’audience. Elle a donc été fixée au 31 août prochain.

La crainte de voir le pirate informatique s’envoler

La fixation de cette date de renvoi de ce procès a provoqué une tension - et même un incident de séance - entre la procureure, la présidente du tribunal et les avocats du prévenu. La procureure souhaitait éviter une date à l’automne, ne cachant pas le risque de voir le prévenu se "mettre en cavale" et ne jamais se présenter à son procès à Paris. C’est le type de procédure choisi pour ce dossier, resté en enquête préliminaire sous contrôle du parquet "cyber", qui empêchait de déclencher un mandat d’arrêt avec demande d’extradition.

Au final, les parties se sont entendues sur fin août. Si le "smiling hacker" se trouvait condamné le jour même, il n'y aura alors pas de risque de le voir disparaître dans la nature. La peine maximale qu’il encourt est de sept ans d’emprisonnement.