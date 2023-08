Soupçonné de torture, un ex-commandant iranien visite les infrastructures olympiques à Paris

Sa présence en France peut surprendre. Ghafour Kargari est un ancien commandant de la force Al-Qods, l’unité d’élite des Gardiens de la révolution, une organisation considérée comme terroriste aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada, et sous sanctions de l’Union européenne depuis 2010. Ces sanctions ont été renforcées par l’UE en janvier 2023 après la sanglante répression des manifestations en Iran.

Actuel chef du comité paralympique iranien, Ghafour Kargari a été invité à visiter ce lundi 28 août les infrastructures des JO de Paris 2024, notamment le village olympique, au même titre que d’autres délégations étrangères, selon les informations de la cellule investigation de Radio France.

Publicité

"Une faute politique" selon l'avocat d'une ONG

Au même moment, une plainte pour "torture" a été déposée contre lui auprès du parquet national antiterroriste (PNAT) par deux ONG, le collectif Femme Azadi et l’organisation House of liberty. "Il est tout à fait étonnant que la France puisse accueillir sur son territoire un homme qui a ce passé dans une organisation qui est à la pointe de la répression des manifestations d'aujourd'hui et d'hier en Iran", estime l’avocat des ONG, Emmanuel Daoud.

Selon lui, "c'est une faute politique et c'est aussi une injure à toutes les victimes de la répression iranienne à commencer par les femmes. On parle de Jeux olympiques, mais nous sommes très loin des idéaux de l'olympisme lorsqu'un tel individu peut fouler le sol français. De notre point de vue, il y a eu un dysfonctionnement", conclut-il.

Le ministère français des Affaires Étrangères n'a pas répondu à nos sollicitations concernant notamment les conditions dans lesquelles Ghafour Kargari avait obtenu son visa, alors même que son rôle au sein des Gardiens de la Révolution est connu.

Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJO, nous a répondu que c'était le CIO, le comité international olympique et le comité international paralympique qui validaient les compositions des délégations.