Soupçons d'emploi fictif au Canard enchaîné : qui est André Escaro, le dessinateur au cœur de l'enquête ?

Le Canard enchaîné a-t-il rémunéré pendant près de 20 ans la compagne de l'un de ses dessinateurs historiques, sans que celle-ci ne produise le moindre travail pour le journal satirique ? Comme vous le révélait France Inter , le célèbre palmipède - notamment à l'origine des révélations concernant les emplois fictifs de Penelope Fillon - fait l'objet d'investigations : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux", confiée à la brigade financière, qui a entendu cet été un certain nombre de salariés. L'un des journalistes de la rédaction a en effet porté plainte au printemps après avoir découvert, de façon fortuite, la présence dans les minces effectifs du Canard enchaîné d'une salariée qu'il ne connaissait pas. Celle-ci, s'est avérée être la compagne de l'un des noms historiques du journal, André Escaro.

Il a démasqué les faux plombiers du Canard enchaîné

Aujourd'hui âgé de 94 ans, André Escaro a collaboré à Libération à la fin des années 1950, ainsi qu'au Réfractaire, journal libertaire et antimilitariste. Mais il est surtout l'un des piliers du Canard, où il entre en 1949. Jusqu'il y a encore quelques mois, il illustrait la Mare aux Canards, rubrique située en page 2 du journal, et consacrée aux échos politiques. Le dessinateur fournissait ainsi de petits croquis, appelés "cabochons". Les derniers en date remontent au mois de mai, moment où a été déposée la plainte.

Dessin signé Escaro dans l'édition du Canard enchaîné datée du 18 mai 2022

André Escaro est aussi celui qui a mis au jour ce qui est ensuite devenu "l'affaire des faux plombiers". Le lundi 3 décembre 1973 au soir, le dessinateur passe devant le 173 rue Saint-Honoré, à Paris, où se trouvent les nouveaux locaux du Canard enchaîné, encore en travaux. Il s'étonne d'y voir de l'activité. En montant, il surprend une dizaine d'individus, qui prétendent être des plombiers travaillant sur le chantier. Ce sont en réalité des agents de la Direction de surveillance du territoire (DST), occupés à poser des micros afin d'identifier l'identité de ceux qui livrent des informations au journal.

L'un des administrateurs du journal

Dessinateur, André Escaro était également membre du conseil d'administration du Canard depuis les années 1980, et était donc entre autres chargé, à ce titre, de contrôler les comptes de la société. Son mandat a pris fin cet été : l'Assemblée générale qui s'est tenue le 22 juin dernier a décidé, dans sa huitième résolution, de mettre fin à son mandat et de le remplacer par les journalistes Odile Benyahia Kouider et Hervé Liffran.

Extrait du PV de l'Assemblée générale du 22 juin 2022 © Radio France

André Escaro a-t-il permis à sa compagne d'obtenir un emploi fictif au sein du prestigieux titre de presse ? C'est la question à laquelle tentent de répondre les enquêteurs. Le préjudice est estimé à 3 millions d'euros.