Soupçons d'ingérence russe : le RN allume un contre-feu en réclamant une commission d'enquête parlementaire

20 avril 2022, débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron attaque sa rivale Marine Le Pen sur les prêts russes contractés par son parti en 2014 (9 millions d'euros pour le FN, 2 millions pour Cotelec, l'ancien micro-parti qui alimentait les campagnes frontistes). "Vous dépendez du pouvoir russe", accuse le président sortant devant les 15,6 millions de téléspectateurs.

Un souvenir cuisant pour le RN. D'autant que, depuis quelques jours, ces attaques ressurgissent, alimentées par le témoignage mi-septembre de Jean-Maurice Ripert, ex-ambassadeur de France en Russie. Il affirme que des politiques français "d'un certain bord" ont reçu des sommes d'argent de Moscou. Par ailleurs, la déclassification d'informations de l'administration américaine a révélé le versement de plusieurs centaines de millions d'euros par la Russie à des partis politiques de plusieurs pays. "Cela a a ajouté de l'eau à notre moulin", reconnaît un conseiller Renaissance.

Publicité

Cette semaine, en commission des finances, Bruno Le Maire ne s'est pas privé : "Vous parlez de soumission matin, midi et soir. En la matière, vous en connaissez un rayon : soumission à Vladimir Poutine, à la Russie, à la violence de l'armée russe", a taclé le ministre, en direction du rassemblement national.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"On n'a rien à cacher"

Pour le Rassemblement National, le risque est majeur, que ce sujet continue "d'empoisonner" les prochaines campagnes. Tel un contre-feu, les députés ont donc déposé mardi une résolution (texte ci-dessous) pour demander une commission d'enquête parlementaire sur toutes les ingérences étrangères visant à influencer les partis politiques. Le numéro 2 du groupe, Jean-Philippe Tanguy a rédigé le texte. "La majorité fait circuler dans le pays des rumeurs, des accusations, qui sont extrêmement graves, en particulier depuis l'agression russe en Ukraine, et qui n'ont aucun fondements", assure-t-il. "Nous, on n'a rien à cacher. On veut que la vérité soit établie parce qu'on en a assez que les Français soient intoxiqués. Et parallèlement, on verra si les autres n'ont rien à se reprocher. On propose donc cette commission, on s'y soumettra évidemment, et j'espère que tout le monde le fera."

"Qui se sent morveux se mouche"

Du côté de la majorité, plusieurs députés ont eux aussi réclamé une commission d'enquête, spécifiquement sur l'ingérence russe. Dont François Cormier-Bouligeon, qui ironise sur l'initiative RN : "Qui se sent morveux se mouche. Mais ça ne trompe personne. Moi j'ai vu les déclarations de Madame Le Pen comme de monsieur Mélenchon, qui ont été systématiquement, durablement, en faveur de monsieur Poutine. Et ils ont changé subitement d'avis au mois de février, mais nous, nous n'oublions pas toutes les déclarations de ces leaders, très anciennes et très constantes en faveur de monsieur Poutine."

Toutefois, à ce jour, aucun texte issu de Renaissance pour lancer une commission n'a été déposé. Selon nos informations, une partie du groupe y serait opposée, de crainte de ne rien pouvoir prouver, et de faire in fine le jeu du Rassemblement national.