Soupçons de corruption par le Qatar : une vice-présidente du Parlement européen interpellée

Vendredi, la police a réalisé un coup de filet sur plusieurs députés et députées du Parlement européen. Dans la soirée, c'est l'une des 14 vice-présidents et vice-présidentes, la Grecque Eva Kaïli, qui a été interpellée, selon les informations de Franceinfo samedi. Son compagnon, Francesco Giorgi, également assistant parlementaire, a également été interpellé.

Les enquêteurs ont retrouvé pendant la perquisition de son logement des sacs d'argent liquide. La parlementaire et son compagnon ont été interpellés dans le cadre d'une enquête de la police belge sur des soupçons de corruption au Parlement européen : les enquêteurs tentent de savoir si plusieurs députés ont bénéficié de sommes d'argent ou de cadeaux, de la part du Qatar, pour influencer des décisions économiques ou politiques.

600 000 euros en liquide chez un suspect

Avant elle, trois autres personnes ont été interpellées et auditionnées par les enquêteurs : d'une part l'ancien eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri, qui dirige depuis 2019 l'association Fight Impunity qui lutte en faveur des droits de l'homme, et est régulièrement sollicité dans des tables rondes sur le sujet. D'autre part, le syndicaliste italien Luca Visentini, fraîchement élu à la tête de la confédération internationale des syndicats. Enfin, un dirigeant d'ONG a aussi été arrêté.

Les domiciles de plus d'une dizaine d'assistants parlementaires et de secrétaires ont également été perquisitionnés : lors de ces perquisitions, 600 000 euros en liquide ont été découverts au domicile de l'un des suspects.

Aurore Lalucq : "Si c'est vrai, ces gens-là nous salissent"

"Je suis choquée, écoeurée", a réagi sur France Inter Aurore Lalucq, eurodéputée membre du groupe S&D (socialistes et démocrates), le même qu'Eva Kaïli. "Il va falloir faire toute la lumière sur cette affaire (...), néanmoins on sent que c'est une enquête qui semble aller sur un réseau, puisque plusieurs personnes sont suspectées", analyse-t-elle. "Si ces faits sont avérés, c'est excessivement grave : pour le Parlement européen, c'est terrible, pour la démocratie en général et pour la confiance vis-à-vis des élus, c'est horrible".

"Si c'est vrai, ces gens-là nous salissent, et ils salissent l'ensemble de la démocratie, de l'Europe et des citoyens", dit l'eurodéputée, qui assure que son mouvement ne vote pas d'amendements "en fonction d'une ligne" qui serait celle de son groupe politique. "Nous n'avons pas subi d'influence, en revanche il va y avoir des discussions serrées la semaine prochaine, à Strasbourg, au sein de notre groupe politique", ajoute-t-elle.

L'eurodéputée française Nathalie Loiseau (groupe Renew) a réagi samedi matin sur Twitter : "Il est temps de mettre à jour les failles de notre Parlement et d'envoyer un signal clair : la démocratie n'est pas à vendre", a-t-elle déclaré. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola a elle aussi réagi, assurant que "Notre Parlement s'oppose fermement à la corruption" mais se refusant à commenter l'enquête, "sauf pour confirmer que nous avons coopéré, et que nous coopèrerons pleinement avec toutes les autorités policières et judiciaires".