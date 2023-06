Soupçons de favoritisme : "Je ne suis ni essoré, ni fragile", répond le ministre du Travail Olivier Dussopt

"Je ne suis ni essoré, ni fragile", affirme le ministre du Travail Olivier Dussopt, interrogé samedi dans "On n'arrête par l'éco" sur France Inter . Il réagit après l’annonce de son procès du 27 novembre au 30 novembre. Le ministre sera jugé pour "favoritisme" dans l'affaire de l'attribution du marché de l'eau dans sa ville d’Annonay, alors qu’il était maire de cette ardéchoise.

Le Parquet national financier a ouvert une enquête en 2020, elle vise un contrat conclu en 2009 entre celui qui alors député-maire d'Annonay, et un groupe de traitement des eaux. Le PNF soupçonne un arrangement autour d'un contrat conclu en 2009 avec la Saur, un groupe de traitement des eaux.

"Il y a une enquête menée par le parquet national financier (PNF) après un article paru en 2020", précise Olivier Dussopt. "Le parquet a considéré qu'il y avait cinq points qui devaient être vérifiés". Selon lui, sur ces cinq points, "quatre sont classés" et que "rien ne [le] concerne en terme de corruption et de prise d'intérêt".

"Toute la confiance" de la Première ministre

En revanche, il y a un quatrième point, "un marché passé en 2009, il y a 14 ans". Olivier Dussopt explique que "le parquet financier considère qu'il pourrait y avoir une forme de favoritisme". Le ministre du travail "conteste", et ajoute : "J'ai convaincu le parquet de ma bonne foi et de mon innocence sur les quatre premiers points, et je compte bien convaincre le tribunal de ma bonne fois et de mon innocence sur le cinquième". Olivier Dussopt "garde la confiance de la Première ministre", a appris vendredi l’AFP auprès de l’entourage d’Elisabeth Borne.