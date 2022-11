Soupçons de frappes russes en Pologne : les membres de l'Otan se réunissent mercredi

Est-ce un tournant dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine ? Deux personnes sont mortes mardi après une explosion dans le village de Przewodow, à six kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon un haut responsable du renseignement américain cité par l’agence Associated Press, l'explosion a été provoqué par des missiles russes tombés en Pologne.

Le président ukrainien met également en cause la Russie. "C'est une escalade très importante. Nous devons agir", clame Volodimir Zelensky. Pour l’heure, ni la Maison blanche, ni le Pentagone ont confirmé cette information.

Mardi, la Russie a tiré une pluie de missiles sur plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev. Lviv, ville à l’ouest du pays et à moins de 80 km de la frontière polonaise, était également ciblé. Selon les autorités ukrainiennes, il s'agit des plus importants bombardements russes de ce type sur l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. "Il s'agissait de missiles longue portée", affirme mardi sur franceinfo la députée ukrainienne Alyona Shkrum.

La Pologne réunit son conseil de sécurité

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a décidé mardi soir de convoquer une réunion d'urgence de son conseil de la sécurité nationale et des affaires de défense. Mardi soir, Le porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Müller, s’est adressé à la presse. Il est resté prudent sur les causes de l’explosion. Toutefois, "il vient d'être décidé de relever le niveau d'alerte de certaines unités de combat... et d'autres personnels en uniforme", a déclaré le porte-parole. Un entretien téléphonique a eu lieu entre les présidents polonais et américain.

Les membres de l'OTAN se réunissent mercredi matin

La Pologne est membre de l’Otan. 10.000 militaires américains se trouvent dans le pays. Les ambassadeurs des pays membres de l'Otan vont se réunir mercredi matin à Bruxelles à la demande de la Pologne, selon Reuters et l'AFP.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a estimé mardi soir qu'il était "important que tous les faits soient établis" après avoir parlé avec le président polonais Andrzej Duda. La Pologne réfléchit à l'activation de l'article 4 du traité de l'Otan permettant des consultations entre pays membres de l'alliance militaire. L'article 5 du traité de l'Alliance atlantique stipule que si un Etat membre est victime d'une attaque armée, les autres considéreront cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres. En conséquence, ils peuvent prendre les mesures jugées nécessaires pour venir en aide au pays attaqué.

Quelle réaction de la part de la France et de l’UE ?

Le président français Emmanuel Macron a "pris contact avec les autorités polonaises" après des informations faisant état de deux missiles russes qui auraient touché le sol polonais, et "se tient au courant de la situation. Le chef de l'Etat français s'est entretenu avec son homologue. "

D'après l'Elysée, Emmanuel Macron "explore la possibilité d'une discussion dès demain matin au niveau des leaders", "compte tenu de la présence de tous nos grands partenaires européens et nos grands partenaires alliés au G20", réuni en sommet en Indonésie, où se trouve le président. Charles Michel, le président du Conseil européen, s'est dit mardi soir "choqué par la nouvelle d'un missile ou autre munition ayant tué des personnes sur le territoire polonais".

Moscou dénonce "une provocation"

Moscou a réagi et qualifié de "provocations" les informations selon lesquelles des missiles russes ont frappé la Pologne. Pour le ministère russe de la Défense : "Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relève de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation". Moscou estime que les images de "débris publiés par les médias polonais depuis les lieux des faits dans la localité de Przewodow n'ont aucun rapport" avec des projectiles russes.