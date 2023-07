Sous l'eau, à cheval, dans l'espace : dix anecdotes sur la folle histoire de la flamme olympique

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 approchent. Et avec eux le relais de la flamme olympique qui, jusqu'à la cérémonie d'ouverture, traversera 400 villes et 100 sites emblématiques de France du 8 mai au 26 juillet 2024. Ce mardi est dévoilé le design de la torche qui lui servira de réceptacle sur son parcours.

Son périple, à travers 64 territoires dont cinq ultra-marins, sera long, beau mais peut-être pas de tout repos. Par le passé et depuis que le relais de la flamme a été institué en 1936 à l'occasion des Jeux olympiques de Berlin, la flamme olympique a connu maintes aventures, que ce soit dans l'espace, sous terre ou encore à dos de cheval.

1936 (Jeux de Berlin, Allemagne) : une torche végétale ?

Premier relais de la flamme de l'histoire des Jeux olympiques, et première curiosité. Le régime nazi a un temps envisagé d'enflammer non pas une torche, mais une tige de fenouil pour que la combustion dure plus longtemps. Une idée finalement abandonnée au profit d'une traditionnelle torche en argent faite de fer.

Mais l'idée du fenouil n'aurait pas été si saugrenue quand on sait qu'en Yougoslavie, un des sept pays traversés par la torche, cette dernière manqua de s'éteindre. Les athlètes qui la transportaient ont dû être emmenés en voiture jusqu'à l'étape suivante...

La torche qui a accueilli la flamme olympique des Jeux olympiques de 1936 à Berlin, en Allemagne. © AFP - Rich Fury

1948 (Londres, Royaume-Uni) : un Apollon pour porter la flamme

Qui a dit qu'il fallait avoir un physique avantageux pour porter la flamme olympique ? Visiblement, ce critère était présent dans le cahier des charges du roi George VI et de la reine consort du Royaume-Uni, Elizabeth Bowes-Lyon. Alors que Sydney Wooderson, athlète britannique spécialisé des courses de fond, est pressenti pour assurer le dernier relai de la flamme, un autre choix s'impose. La reine pousse en faveur de John Mark, athlète au physique d'Apollon, et obtient gain de cause. C'est lui qui allume la flamme olympique au Wembley Stadium de Londres le 26 juillet 1948.

John Mark allume la flamme olympique au Wembley Stadium de Londres lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 1948. © AFP

1956 (Melbourne, Australie) : le farceur au slip enflammé

Le relais de la flamme jusqu'à Melbourne est marqué par un canular potache. Alors que la torche passe par Sydney, un étudiant en médecine trompe la sécurité et la foule en trottinant avec un faux flambeau fait d'un bâton, d'une boîte de conserve et... d'un slip enflammé ! Sa blague ira bien jusqu'au bout car il réussira à remettre la torche factice au maire de Sydney, 15 minutes avant l'arrivée du vrai athlète.

1968 (Mexico, Mexique) : une femme relayeuse pour la première fois

Spécialiste des haies et âgée de 20 ans, Enriqueta Basilio devient à Mexico la première femme à porter la torche olympique et à allumer le chaudron devant 84.000 spectateurs dans l'Estadio Olimpico Universitario le 12 octobre 1968. En tout, il aura fallu attendre 32 ans pour qu'une femme participe à un relais de la torche olympique.

Enriqueta Basilio est devenue en 1968 la première femme à porter la flamme olympique et à allumer la vasque. © AFP

1976 (Montréal, Canada) : la flamme rallumée... par satellite !

Comment assurer le transfert de la flamme olympique entre Athènes et Ottawa sans avoir à parcourir les 7.750 km qui séparent les deux villes ? Rajoutez à ce casse-tête la nécessité que ce soit la même flamme allumée en Grèce qui débarque au Canada et vous obtiendrez un beau nœud au cerveau pour les organisateurs. Un nœud qu'ils ont dénoué en ayant recours à un signal satellite envoyé par la flamme originelle. Une fois réceptionné, il a permis d'allumer un rayon laser au Canada pour recréer la flamme. Le relais jusqu'à Montréal, lieu de la XXIe olympiades, pouvait commencer.

1984 (Lors Angeles, États-Unis) : un transport physique

Quatre-vingt-quinze marches à gravir, au sommet d'un escalier incliné à 50 degrés : voilà où devait monter le dernier relayeur de la flamme en 1984 pour allumer la vasque. Tellement physique que le porteur de la flamme, Rafael Johnson, subit une crampe à l'entraînement. Rien de grave, mais l'organisation veille au grain et prévoit un remplaçant : Bruce Jenner, champion olympique de décathlon à Montréal en 1976. Si Johnson venait à être de nouveau indisposé, Jenner portait des vêtements de sport sous sa tenue de cérémonie pour intervenir.

1992 (Barcelone, Espagne) : la flamme au bout d'une flèche

Antonio Rebollo, archer handisport espagnol, a su surmonter la pression. Au son des tambours battants, plongé dans le noir et d'une flèche parfaitement décochée, il a embrasé la vasque olympique le 25 juin 1992 et par la même occasion, tout le stade de Montjuic à Barcelone. Un tir acrobatique resté à jamais gravé dans l'histoire, rendu possible par une flèche faite de duralumin trempé d'un mètre de long qui évitait que l'athlète ne se brûle.

1996 (Atlanta, États-Unis) : la torche à dos de chevaux

Qui dit relais de la flamme olympique, dit passage par des lieux remarquables. En 1996, c'est tout un tracé historique qui est mis à l'honneur : le "Pony Express", un service de distribution du courrier aux États-Unis, actif au début des années 1860.

La flamme olympique parcourt en tout 875 km entre Julesburg, dans le Colorado, et Saint-Joseph, dans le Missouri, pendant 58 heures. Le tout à dos de chevaux, avec des cavaliers transportant, en plus de la torche, 1.000 lettres du Comité d'Organisation des Jeux olympiques.

2000 (Sydney, Australie) : une flamme à 2.000 degrés

Que serait un relais de la flamme en Australie sans se rendre au plus près de la grande barrière de corail ? Pour réaliser cette performance, il a fallu utiliser une flamme spéciale brûlant à 2.000 degrés, alimentée par une solution chimique qui a nécessité neuf mois de recherches. Au total, la torche a passé deux minutes et 40 secondes immergée aux abords du récif de Port Douglas, avec la biologiste Craig Ducan pour relayeuse.

La biologiste marine Craig Ducan plonge avec le flambeau pendant deux minutes et 40 secondes. © AFP - SIMON TREW

2008 (Pékin, Chine) : la flamme volontairement éteinte à Paris

De passage par la France, un des 20 pays visités par le relais du flambeau (137.000 km en tout), la flamme a connu une virée parisienne heurtée. Des manifestations pro-Tibet avaient lieu pendant sa parade dans les rues de la capitale et pour assurer sa protection, elle a été éteinte à quatre reprises pour être mise à l'abri dans un bus. À chaque fois, cette décision est intervenue alors que des manifestants entravaient la progression du cortège. Les organisateurs des JO de Pékin ont même décidé d'annuler les cérémonies prévues à l'Hôtel de Ville ensuite et de supprimer les derniers relais jusqu'au Stade Charléty, terme du parcours.