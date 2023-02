"Sous le choc", la skippeuse Clarisse Crémer accuse la Banque Populaire de la lâcher après sa maternité

"BANQUE POPULAIRE DÉCIDE DE ME LAISSER À QUAI". C'est par ces mots, écrits en majuscules sur ses réseaux sociaux que la skippeuse Clarisse Crémer, révélée lors du dernier Vendée Globe, a exprimé sa colère vis-à-vis de son sponsor. Dans un long post, elle explique que l'entreprise a décidé vendredi dernier de la "remplacer" au départ de la prochaine course, en 2024.

Clarisse Crémer a donné naissance à une petite fille en novembre dernier, ce qui l'a "empêchée d'être présente sur les courses qualificatives pendant un an" et donc d'accumuler des points pour espérer se qualifier, selon les nouvelles règles du Vendée Globe. "C'est une situation assez déchirante", répond la Banque Populaire, qui dit avoir "beaucoup essayé de trouver des solutions".

"Les règles choisies par le Vendée Globe interdisent à une femme d’avoir un enfant"

"Les règles d’une compétition sont censées garantir l’équité et l’esprit sportif. Aujourd’hui, force est de constater que les règles choisies par le Vendée Globe interdisent à une femme d’avoir un enfant, quand bien même elle serait une sportive reconnue, déjà finisseuse de l’édition précédente", écrit Clarisse Crémer. Elle avait en effet terminé douzième du Vendée Globe 2020-2021 et première femme, établissant un nouveau record du monde féminin, pour un tour du monde en monocoque, en solitaire.

Elle dit avoir prévenu son sponsor "dès février 2021" de son "projet d'enfant". "Ils m’ont tout de même choisie pour ce nouveau Vendée Globe et ont communiqué sur notre engagement mutuel à l’automne 2021. J’ai appris vendredi dernier que Banque Populaire avait finalement décidé de me remplacer. Par leur décision, et malgré ma volonté constante, je ne serai pas au départ du Vendée Globe 2024", écrit-t-elle. " Au XXIème siècle, à qui veut-on faire croire que de telles règles seraient équitables ? On a beau jeu de déplorer, ensuite, le faible nombre de femmes sur les lignes de départ", s'insurge la skippeuse de 33 ans.

"Je suis sous le choc", écrit encore Clarisse Crémer. "Il restait deux saisons complètes et quatre transatlantiques pour revenir au niveau, j'étais à fond pour finir ma rééducation au plus vite. Mais pour Banque Populaire ce serait 'laisser le destin choisir à leur place', alors qu’ils 'se doivent' d’être au départ du Vendée Globe. Ils sont prêts à assumer le risque d’un trimaran géant, et tous les aléas naturels, techniques et humains liés à la course au large, mais visiblement pas celui de la maternité ".

"C'est une situation assez déchirante", répond Thierry Bouvard, directeur du sponsoring à la Banque Populaire. "On était parfaitement au courant du projet de maternité de Clarisse, ça ne posait pas du tout un problème. Ce n'était d'ailleurs pas une première. Puis nous avons découvert ce règlement qui supprimait une règle très importante, celle des finishers", poursuit-il. La Banque Populaire a "beaucoup beaucoup beaucoup essayé de trouver des solutions aux cotes [de Clarisse], pour discuter avec le Vendée Globe, pour essayer d'obtenir une sorte de wild card [une invitation, ndlr] exceptionnelle. On n'a pas été entendu."

"Il y a quatre ans, j'aurais été sélectionnée automatiquement"

Clarisse Crémer fait en effet les frais du changement de règles du Vendée Globe pour l'édition 2024-2025. Jusque-là, ceux qui atteignaient la ligne d'arrivée de l'édition précédente étaient automatiquement qualifiés. Désormais, les navigateurs doivent obtenir des points en participant à des courses intermédiaires, et seuls les 39 premiers sont qualifiés. Une "wildcard" est également attribuée.

"L’organisation du Vendée Globe se contente d’être "désolée pour moi" mais "ne peut rien faire". C’est pourtant elle qui écrit les règles. Rappelons qu'il y a 4 ans j'aurais été sélectionnée automatiquement car finisseuse de l'édition précédente. Rappelons que 13 bateaux neufs (1/3 de la flotte) bénéficient d'une dérogation pour être sélectionnés d'office au prochain Vendée Globe au nom du soutien à l’innovation", écrit encore la navigatrice.

"On est les premières victimes avec Clarisse de cette décision", ajoute Ronan Lucas, directeur du Team la Banque Populaire, qui compte chercher un autre skippeur pour présenter un bateau au départ de la course. "Par respect pour le public et pour nos collaborateurs". Les navigatrices, elles, peuvent encore attendre.

Dans un premier temps, le Vendée Globe n'a pas réagi.