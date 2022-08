Sous le feu des critiques, Meta envisage de crypter les messages sur Messenger et Instagram

Les inquiétudes grandissent aux États-Unis sur l'utilisation par la justice de données fournies par les GAFAM pour poursuivre et condamner des femmes pour avortement, un mois et demi après la révocation de ce droit par la Cour Suprême . Plusieurs médias américains ont révélé que Facebook (réseau social de Meta) avait transmis à la police du Nebraska des messages échangés entre une mère et sa fille concernant un avortement clandestin , ce qui a permis de les poursuivre.

Face aux nombreuses réactions de chercheurs et de militants pour la protection des données numériques, qui affirment que ce cas risque de se reproduire, Meta prend des mesures. Le géant du web indique ce jeudi travailler à ce que les messages envoyés sur Messenger (la messagerie de Facebook) et Instagram soient cryptés de bout en bout par défaut, comme c'est déjà le cas sur WhatsApp. Ainsi, Meta n'aurait plus accès à ces messages.

Mieux protéger les messages des utilisateurs...

"Nous travaillons dur pour protéger vos messages et appels personnels avec un cryptage de bout en bout par défaut sur Messenger et Instagram", écrit Meta dans un communiqué . À ce stade, la société teste le "stockage sécurisé sur Messenger" des discussions chiffrées et des "fils de discussions chiffrés de bout en bout automatiques sur Messenger". À terme, l'entreprise dit vouloir chiffrer l'ensemble des messages et des appels sur ses applications d'ici 2023. Le chiffrage de bout en bout signifie qu'aucun intermédiaire ne peut avoir accès au contenu des messages entre deux personnes, pas même l'entreprise qui les envoie.

"Faire du chiffrement de bout en bout [sur Messenger] la valeur par défaut sera une étape importante. Cela ajoutera une couche de sécurité substantielle à une plateforme de chat utilisée par plus d'un milliard de personnes dans le monde", note le média spécialisé américain The Verge , qui traite de nouvelles technologies.

...tout en proposant toujours de les conserver

Toutefois, Meta n'envisage pas que vous puissiez perdre l'historique de vos conversations. Ainsi, l'entreprise étudie une méthode de stockage sécurisée, qui permettrait de conserver une copie de vos messages cryptés au-delà de votre appareil, "au cas où vous perdriez votre téléphone ou si vous souhaitez restaurer l'historique de vos messages sur un nouvel appareil pris en charge". L'espace de stockage sécurisé serait directement intégré à Messenger, et accessible grâce à un code PIN ou à un code commun aux deux interlocuteurs. Il sera également possible d'effectuer cette sauvegarde sur un "cloud tiers", comme l'iCloud sur iOS.

Le géant américain prévoit par ailleurs de pouvoir passer "des appels cryptés de bout en bout depuis l'onglet Appels sur Messenger" et de généréaliser ses tests de messagerie cryptée par défaut sur INstagram.

Levée de boucliers d'ONG après l'affaire du Nebraska

Après les révélations sur l'affaire du Nebraska, de nombreux observateurs et militants de la protection des données ont fait savoir que cette affaire ne serait pas un cas isolé. "Cela va continuer d'arriver aux entreprises qui possèdent beaucoup de données sur les gens dans le pays et le monde entier", a expliqué Alexandra Givens, de l'ONG Center for Democracy & Technology. Selon elle, les entreprises confrontées à des requêtes légales formulées dans les règles ont intérêt à y répondre.

Mais "les entreprises doivent au moins s'assurer de réclamer un processus judiciaire complet, que les mandats soient spécifiques et ne ratissent pas large, que les recherches soient rigoureusement formulées et d'avertir les usagers afin qu'ils puissent tenter de les combattre", a-t-elle ajouté. Dans l'affaire du Nebraska, la police avait demandé au juge d'astreindre Meta à ne pas prévenir la fille de Mme Burgess du mandat de perquisition relatif à ses messages envoyés sur Facebook, citant un risque de "destruction ou modification de preuves".