Sous-location illégale : la justice confirme qu'Airbnb est responsable du contenu publié sur sa plateforme

Dans un arrêt inédit qui pourrait faire jurisprudence, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de la plateforme Airbnb - du siège, basé en Irlande - pour avoir laissé une locataire sous-louer son appartement sans l'accord de sa propriétaire. Celle-ci a récupéré plus de 50.000 euros de revenus en deux ans. Airbnb envisage de se pourvoir en cassation. Dans un communiqué, la société estime que "cette affaire relève strictement d'un litige privé entre un propriétaire et un locataire" et dit se réjouir de la "clarification à venir des règles applicables aux plateformes, dans le cadre de la directive européenne sur les services numériques". Pour la défense, il s'agit d'un "réel socle juridique confirmant la volonté des juridictions françaises de responsabiliser les plateformes face aux abus". France Inter a posé trois questions à Jonathan Bellaiche, avocat de la propriétaire à l'origine de cette procédure.

France Inter : Quelle est selon vous la portée d'un tel arrêt de la cour d'appel de Paris ?

JONATHAN BELLAICHE : "C'est un sujet d'une haute importance parce que la question de la responsabilité des plateformes face aux contenus qui sont publiés sur leur site se pose tous les jours. Il peut y avoir plein de contenus illicites, qui portent préjudice à de nombreuses personnes, notamment les propriétaires. Cet arrêt de la cour d'appel va permettre de pouvoir condamner une plateforme comme Airbnb pour ce genre d'annonces. C'est sans précédent en France. C'est un sujet national, un sujet d'ordre public ! Il y a quand même un phénomène assez classique et systémique de déresponsabilisation de ces plateformes. Et c'est la première fois qu'on a une condamnation, d'autant plus d'une société connue et reconnue au niveau international.

Pour parler de notre affaire, on avait une propriétaire qui avait vu son logement loué sans autorisation par une locataire qui l'avait transformé en hôtel et qui avait touché des revenus très importants à son insu. Et donc, le fait qu'il ne puisse pas y avoir d'annonces illégales sur une plateforme, c'est important. D'autant plus que la ville de Paris mène une bataille concernant la pénurie de logements.

Airbnb a déjà annoncé qu'elle envisageait de se pourvoir en cassation et s'abrite derrière le droit européen, avec des décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne. On se dirige vers une bataille sémantique et juridique en matière de jurisprudence ?

La Cour de cassation, c'est la dernière étape de la pyramide judiciaire. Elle ne va pas rejuger toute l'affaire. Elle va vérifier si les règles de droit ont été respectées. À mon sens, elles ont été dûment respectées. Contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas de débat non plus sur une violation du droit européen. La cour d'appel de Paris a appliqué justement les directives européennes. Le droit européen dit que quand on est une société de l'information, du web, et qu'on a un rôle actif, c'est-à-dire qu'on prend part de manière assez importante sans être neutre dans les agissements des utilisateurs, eh bien l'on est responsable. Or la Cour de justice de l'Union européenne estime qu'Airbnb est une société de l'information, du web.

Ce ne serait donc pas un arrêt "isolé" ? Un contentieux privé entre un propriétaire et son locataire comme l'affirme Airbnb ?

Cet arrêt n'est pas un arrêt isolé. Il est commenté par toute la doctrine juridique, les professionnels du droit et les professionnels du tourisme, ainsi que les professionnels de l'immobilier qui le relaient et s'y intéressent. C'est un sujet important qui va permettre de figer le droit sur la responsabilité des plateformes de mise en relation qui fonctionnent comme Airbnb.