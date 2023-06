Sous-marin disparu : des bruits "de coups" sous l'eau détectés

"Des avions P-3 canadiens ont détecté des bruits sous l'eau dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ROV [un véhicule de recherche télécommandé, NDLR] ont été déplacées pour tenter d'explorer l'origine des bruits." Ce message des garde-côtes américains est peut-être la première étape vers le sauvetage des passagers du sous-marin Titan, disparu depuis dimanche près du Titanic. À bord, un Américain, un Français, un Britannique et deux Pakistanais : des touristes sous-marins qui voulaient visiter la plus célèbre épave de l'Histoire.

Ce sont des bruits de coups, à intervalles réguliers (toutes les 30 minutes environ), qui ont attiré l'attention d'un avion canadien engagé dans les recherches. Des recherches qui mobilisent non seulement l'armée américaine, mais aussi des personnels et matériels français et canadiens.

Publicité

Conçu pour emmener cinq personnes en balade dans les abysses, le Titan avait disparu sans aucun moyen de le contacter environ deux heures après son départ, au large de la côte nord-est américaine. Depuis, le sous-marin et ses très riches passagers (le billet coûte 250.000 dollars) sont activement recherchés.