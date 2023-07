Spectacles hués, nouveaux visages, guichets fermés : le Festival d'Avignon s'achève

Avec trois-quarts des artistes qui n'étaient jamais venus au festival d'Avignon, et une programmation à parité, Tiago Rodrigues a misé cette année sur un renouvellement artistique qui a occasionné beaucoup de débats. Dans la Cour d'honneur, les deux spectacles Welfare de Julie Deliquet , et The Romeo, très intimistes pour le Palais des Papes, ont fait réagir le public, notamment la chorégraphie de Trajal Harrell, qui a souvent été huée au moment des saluts.

On a découvert aussi de nouvelles écritures, grâce à l'Allemande Susanne Kennedy ou la Brésilienne Carolina Bianchi. Des projets qui ont pu décontenancer les festivaliers. La mission est remplie pour Tiago Rodrigues qui a souhaité faire d'Avignon, un combat pour la liberté artistique. "On n'est pas là pour plaire à tout le monde", justifie le directeur du Festival d'Avignon. "On est là pour aussi prendre des risques avec une mission de service public à côté des artistes. On les accompagne pour que cette idée se transforme en spectacles. Et on sait aussi que le dissensus face à un spectacle fait partie de la démocratie." Reste que le bilan chiffré est excellent, avec un taux d'occupation de 94%, contre 92% en 2022.

Publicité

Présenté à la carrière de Boulbon, rouverte après sept ans d'absence, le spectacle de Philippe Quesne, Le Jardin des délices, a largement, et logiquement, dopé les ventes . Deuxième jauge, de 1.200 places environ, après la Cour d’honneur et ses 1.947 places, le lieu s'est imposé comme l’un des moteurs de cette 77e édition, malgré l’investissement très coûteux que représente son ouverture.

Une répétition du "Jardin des délices", à Avignon © AFP - Nicolas Tuscat

La Comédie-Française et Caroline Guiela Nguyen au menu de l'édition de l'an prochain

La 78e édition, l'an prochain, aura une saveur particulière en raison des Jeux olympiques. Tiago Rodrigues et ses équipes ont dû adapter le calendrier du Festival, qui se tiendra du 29 juin au 21 juillet 2024, soit 23 jours au total, deux de plus qu'en 2023. Le Off, quant à lui, devrait probablement connaître la même situation et voir ses dates alignées sur celles du In. "On commencera avec une France entière encore à l’école", regrette Tiago Rodrigues.

L'édition 2023 du Festival d’Avignon comptera par ailleurs moins de spectacles. Cette année déjà, 44 pièces ont été présentées, contre 47 en 2022. Une réduction de la voilure qui, à en croire la direction du Festival, permettra au public de profiter plus longuement des œuvres et de vendre davantage de places.

Si aucun lieu, ni aucune date de représentation n’ont encore été définies pour les artistes programmés, certains noms sont déjà confirmés - tandis que Tiago Rodrigues s'est refusé à en avaliser d'autres, pourtant insistants - : le metteur en scène argentin Mariano Pensotti sera le créateur du spectacle itinérant de la 78e édition ; Gwenaël Morin poursuivra son projet Démonter les remparts pour finir le pont ; l’artiste polonaise Marta Górnicka présentera sa pièce Mothers. A Song for Wartime, dont elle a fait une lecture ce dimanche 23 juillet ; et Caroline Guiela Nguyen donnera Lacrima, sa première création en tant que directrice du Théâtre National de Strasbourg (TNS), présentée au public alsacien du 18 au 24 mai prochain. Enfin, Tiago Rodrigues, en collaboration avec la Comédie-Française, montera Hécube d’Euripide, avec Elsa Lepoivre dans le rôle-titre.