Snoopy, le chien de médiation qui accompagne patients atteints de cancers et soignants à l'Institut Curie

C'est une première en France : un chien de médiation s’est installé à plein temps dans les services de soins d’un hôpital. Snoopy, un setter anglais, accompagne les patients et soignants de l'Institut Curie, à Paris, un centre de recherche et hôpital spécialisé dans la cancérologie. Cette expérimentation très sérieuse, qui fait aussi l’objet d’une étude, s’appuie sur différentes publications scientifiques sur le rôle bénéfique des chiens de médiation, qui interviennent dans des établissements médicaux, sociaux ou éducatifs. Au-delà de sa présence apaisante, ce chien peut être un complément des soins traditionnels.

Avec ses oreilles tombantes, Snoopy se balade dans les couloirs de l’hôpital, toujours tenu en laisse. Pour le moment, il est en phase d’apprentissage comme l’explique Isabelle Fromantin, responsable de l’Unité "recherche, plaies et cicatrisation" à l’Institut Curie : "On l'entraine pour qu'il soit doux avec le patient, qu'il soit présent, attentif. On lui apprend aussi le bon comportement : ne pas monter sur le lit, mettre sa truffe sur la main du patient si celui-ci la tend. Tous ces petits gestes qui vont faire du bien", explique-t-elle.

Des bénéfices déjà visibles

Snoopy reçoit une croquette en guise de récompense et entend un marqueur sonore pour encourager ses bonnes attitudes. Marguerite Nicodème est infirmière en pratique avancée. Elle s’occupe de lui et voit déjà les changements à l’hôpital : "On a croisé des patients dans leurs chambres ou dans les couloirs : le fait de voir un chien, ça les apaise tout de suite, ça leur apporte un petit moment de détente, dans leur quotidien pas forcément facile à l'hôpital".

Laetitia, une patiente atteinte d’un cancer du sein, s’est ainsi prêtée au jeu de l'éducation de Snoopy. Avec la maladie, "on peut avoir peur, avoir des craintes, pleurer", confie-t-elle. "Mais le fait d'avoir un animal qui puisse nous aider, on n'est plus tout seul dans notre coin. C'est un appui." Dans quelques semaines, l'animal pourra rester dans la chambre d’un patient pendant une demi-heure pour l’apaiser, avant un soin ou une opération compliquée par exemple.