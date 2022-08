Sportifs français évoluant en Russie : un casse-tête pour les fédérations

Son nom est inconnu du grand public. Dans le milieu du hockey sur glace français, c’est une des stars de l’équipe de France. Cet été, Yohann Auvitu, 33 ans, a décidé de quitter le championnat de Finlande pour la KHL, la Ligue russe de Hockey sur glace, direction le Neftekhimik Nijnekamsk, club situé à l’ouest du pays, non loin de Samara. Un choix sportif évident : "C’est la deuxième ligue pro du monde, derrière la ligne nationale canadienne de hockey", explique le président de la fédération française Pierre-Yves Gerbeau.

Le hockey compte d’ailleurs un deuxième joueur de l’équipe de France dans le championnat russe, Stéphane Da Costa. Ce qui met la fédération - en pointe lors du début du conflit en Ukraine pour aider les populations locales – dans l’embarras compte tenu du contexte international.

"On a fait évacuer au total 110 Ukrainiens, issues de familles des joueurs du championnat local, et on a même changé les règlements pour les intégrer dans nos championnats", rappelle Pierre-Yves Gerbeau. "Par rapport à ça, cela pose des vrais soucis de cohérence, d’éthique."

Une charte signée par les basketteurs, pas de consigne pour le volley-ball

Le comité directeur de la FFHG s’est réuni et a pris une décision qui sera annoncée très prochainement aux deux joueurs. Mais chaque fédération a une ligne de conduite différente. Au basket par exemple, la fédération française a fait signer, juste avant l’euro masculin et féminin, une charte aux membres de l’équipe de France, stipulant qu’un transfert en Russie les priverait de sélection nationale.

"Il y a eu un travail d’explication, qui a été accepté par tous", relate le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat. "C’est notre décision, on est solidaires par rapport à ce qu’il se passe en Russie, encore plus avec le cas Brittney Griner [internationale américaine condamnée à 9 ans de prison en Russie pour possession et trafic de drogue, ndlr]. Ce sont des choses qui m’interpellent."

En revanche, au volley-ball, pour le moment la fédération préfère temporiser sur le sujet. "Nous avons décidé de ne pas interdire, de ne pas mettre de clause à nos joueurs s’ils souhaitent aller en Russie. Nous sommes dans un cadre professionnel, dans un cadre de travail", détaille le président Eric Tanguy à la direction des sports de Radio France. "En revanche, bien évidemment si des joueurs souhaitent aller en Russie, je vais les appeler, échanger avec eux et, en fonction de l’échange, nous prendrons une décision."

Un joueur de l’équipe de France joue en Russie, à Saint-Pétersbourg, le libéro Jenia Grebennikov. Ce dernier participe actuellement aux championnats du monde avec les Bleus. "Il est sélectionnable en équipe de France. Il a souhaité honorer son contrat qu’il a signé là-bas bien avant le conflit. D’ailleurs, s’il ne respectait pas son contrat de travail, il se mettrait à la faute vis-à-vis de la fédération internationale et cela pourrait avoir des conséquences qui pourrait le priver de jouer. Je ne le pousse pas dans cette voie-là."

Le ministère des sports favorable à la suspension des sportifs

Même raisonnement pour Pierre-Yves Gerbeau avec Stéphane Da Costa. "Il est sous contrat depuis 3 ans et s’il devait claquer la porte, le club pourrait l’obliger à rembourser sa dernière année de contrat, c’est beaucoup d’argent en jeu." Montant qui se compte en milliers d‘euros. "C’est une situation pas simple", ajoute le patron de la FFHG. "Mais en tant que sportif professionnel, en fin de carrière, cette opportunité économique est très importante."

Au ministère des Sports, on compte bien mettre fin à cette cacophonie. L'entourage de la ministre Amélie Oudéa Castera confirme à la direction des sports de Radio France qu'un discours de fermeté a été tenu aux fédérations sur le sujet. Ces dernières seront d’ailleurs soutenues en cas qui suspension provisoire d’un membre de l’équipe de France, engagé en Russie.