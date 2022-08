Stallone, Kardashian : ces stars qui ne respectent pas les restrictions d'eau imposées en Californie

Le quotidien Los Angeles Times cite les stars de téléréalité Kim et Kourtney Kardashian, ainsi que les acteurs Sylvester Stallone et Kevin Hart, et la star de NBA Dwyane Wade (ancien joueur de Miami, Chicago et Cleveland) parmi 2000 habitants du secteur de Las Virgenes, une zone chic de la banlieue de Los Angeles, ayant explosé leur quota d'eau autorisé. Leurs résidences XXL situées dans des enclaves huppées de la vallée de San Fernando à Los Angeles, apparaissent aux cotés de celles d'avocats, de médecins et de patrons de l'industrie du cinéma, ayant récemment reçu des avertissements alors que l'état d'urgence à la sécheresse a été déclaré en 2021.

Des limiteurs de débit installés

Leurs propriétés devront dorénavant être équipées de dispositifs limiteurs de débit. L'agence de l'eau du secteur a déjà installé une vingtaine de dispositifs dans ce secteur. Ils sont gros comme une pièce de monnaie qui réduisent le débit. Il est interdit de l'enlever ou le casser sous peine d'amende. Malgré cela, si leur consommation est de nouveau dépassée, fini l'arrosage des pelouses ou la pression sous la douche.

Sylvester Stallone a déjà réagi en affirmant avoir pris des mesures pour réduire sa consommation, notamment en installant des goutte à goutte, assurant que sa surconsommation était due aux dizaines d'arbres fruitiers présents sur sa très grande propriété.

La Californie et les comtés prennent des mesures drastiques

A Los Angeles, l'arrosage extérieur est limité à un jour par semaine et seulement pendant huit minutes. Les jardins sont asséchés, les golfs jaunissent mais c'est le prix à payer pour faire face à la sècheresse la plus grave qu'ait jamais connu le sud de la Californie. Les factures d'eau sont épluchées, et les dépassements sont peu tolérés. Cette sécheresse survient après une autre vague de 2012 à 2016. D'ailleurs, ce secteur de Las Virgenes avait déjà été épinglé lors de cette précédente sècheresse pour avoir conservé ses terrains de golf et ses pelouses d'un vert clair suspect.

Une sècheresse sans précédent depuis trois ans

Cette sècheresse perdure depuis trois ans et les mesures prises ces dernières années ne suffisent pas. La Californie du sud est en partie dépendante de l'approvisionnement en eau du nord de la Californie. Mais cette année, le nord ne peut pas servir le sud. La situation est d'autant plus grave que cette sécheresse survient après une autre vague de 2012 à 2016. Le Los Angeles Times consacre d'ailleurs une de ses section s quotidiennes à cette sècheresse. Certains comtés du sud de la Californie imposent donc depuis le 1er juin de sévères restrictions pour réduire la consommation d'eau.

Cette année, six millions d'habitants de la région de Los Angeles doivent réduire leur consommation d'eau à 300 litres par jour et par personne, contre 560 actuellement (particuliers et entreprises compris). L'objectif étant d'éviter une interdiction totale d'utilisation de l'eau en extérieur en septembre. Mais la tache est ardue car le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, a prévenu : "La Californie va perdre 10 % de son eau au cours des 20 prochaines années en raison des effets du dérèglement climatique " a-t-il annoncé.