Stationnement plus cher ou prix d'achat relevé : les SUV seront-ils bientôt taxés davantage ?

Ils sont devenus en quelques années les chouchous des automobilistes. Les SUV représentent désormais plus de 40% des ventes de voitures neuves en France, et parfois plus de la moitié dans les grandes agglomérations comme Paris ou Lyon. De quoi agacer certains élus locaux. Car ces imposants véhicules, qui pèsent parfois plus d'1,8 tonne, sont sources de nuisances.

Le stationnement plus cher en ville

À Grenoble, le maire, Éric Piolle, réfléchit donc à leur faire payer le stationnement plus cher, en indexant les tarifs sur le poids des SUV. "Comme ils sont plus gros, ils prennent plus de place dans les rues", se désole l'élu EELV. "Cela veut dire que les contre-sens piétons et vélos fonctionnent moins bien. Ils sont davantage dans l'espace public, parce que les gens n'arrivent pas à les rentrer dans leurs garages qui n'ont pas été conçus à leur taille. En fait, ça met en danger le reste de la population".

Le maire, qui avait lancé l'idée de ce stationnement plus onéreux lors de ses vœux à la population en 2021 se heurte pour l'instant se heurte à des difficultés techniques : accéder aux informations sur le poids des véhicules présentes sur la carte grise, mais aussi transformer les horodateurs.

Une taxe payée directement à l'achat

L'autre levier pour contrer l'explosion des ventes serait d'instaurer une taxe supplémentaire, dès l'achat du véhicule.

Une sorte de "contribution transports en commun" qui viendrait financer bus, métros et tramways. Cette idée est défendue notamment en Île-de-France, par les élus écologistes, dont Patrick Chaimovitch, maire de Colombes dans les Hauts-de-Seine. "C'est une forme de justice écologique et sociale. Il faut aller chercher de l'argent là où on peut en prendre", défend l'élu qui compte quatre gares du Transilien sur sa commune. "Le trafic est très dégradé, nous avons de gros problèmes de déplacements. Et il faudra de toute façon les financer".

Et c'est une manne financière en puissance, puisqu'en France aujourd'hui sur les dix véhicules neufs les plus vendus, six sont des SUV.