"Stella Maris" : Cormac McCarthy signe un préquel plus métaphysique que jamais !

Alicia Western est encore vivante, elle a 20 ans et elle est admise à sa demande dans une institution psychiatrique. Au cours de neuf séances avec son thérapeute, elle raconte sa grand-mère qui l'a élevée, son mentor, le mathématicien Alexandre Grothendieck, et son frère Bobby, qu'elle aime depuis toujours d'un amour impossible et qui sera le héros du "Passager".

Nelly Kapriélan a aimé (mais pas plus que ça)

La journaliste littéraire pour Les Inrockuptibles estime que l'auteur aurait mieux fait de faire paraître "Stella Maris" avant "Le Passager" plutôt que l'inverse, car elle trouve que la lecture est bien moins savoureuse dans cet ordre de sortie-là bien qu'elle préfère de loin celui-ci sans avoir été non plus pleinement convaincue : "D'abord, c'est un livre qui correspond à l'âge de Cormac McCarthy et si on vieillit bien, je pense qu'à un moment donné, on se pose naturellement toutes les questions qu'il pose ici. En cela, c'est un livre métaphysique, sur l'histoire, sur la cruauté, sur la folie. C'est un livre qui brasse énormément d'idées et qui s'avère beaucoup mieux que "Le Passager".

Après, est-ce que sa forme du dialogue est un peu scolaire et aurait peut-être nécessité d'être un peu plus sophistiquée, on peut se poser la question. Là où dans "Le passager", il y avait beaucoup trop de discussions, de blablas qui nous perdaient plus qu'autre chose, celui-ci est plus intéressant".

Elizabeth Philippe l'a trouvé vraiment très très beau

La critique pour L'Obs n'a pas lu "Le Passager", mais elle a énormément aimé ce préquel qu'elle a trouvé poignant et très riche dans la qualité métaphysique de ses dialogues : "C'est un texte magnifique, très exigeant parce que ce ne sont que des dialogues qui expriment un très haut niveau intellectuel, où il est beaucoup question de mécanique quantique, de questionnements métaphysiques, de dialogues socratiques. C'est toute une maïeutique qui n'aboutit sur rien d'autre que sur la mort (déjà annoncée dans Le Passager), et c'est aussi ce qui rend ce livre poignant et déchirant, car finalement, ce psy est lancé dans une lutte vaine pour essayer de sauver cette jeune Alicia de cette mort certaine. Un livre qui pose la question : "comment appréhender le réel ?". Surtout, on se laisse envelopper par le rythme très condensé de ces dialogues, qui brassent une richesse d'idées, dont une espèce de culpabilité occidentale".

Arnaud Viviant fasciné par la réflexion profondément métaphysique que suppose ce préquel

Une réflexion établie sur les différences entre les mathématiques et la physique et le rapport entre fiction et réalité qui a tout simplement passionné le critique de la revue Transfuge : "Cormac McCarthy n'avait jamais écrit de livre dont le personnage principal était féminin. C'est chose faite. Cette Alicia est extraordinaire, on l'avait déjà (plus que) croisée dans "Le Passager" avec sa schizophrénie, cette vision de cet autre personnage incroyable qui vient la hanter et qui permet d'interroger ce mystère qui fait qu'elle est devenue un génie des mathématiques alors que pourtant, toute sa filiation ne jurait que par la physique. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement conçu comme métaphysique, mais qui se fonde vraiment sur la différenciation entre la physique et les mathématiques. En même temps qu'il pose la question du rapport entre fiction et réalité".

