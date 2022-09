Stories Instagram, YouTube Shorts : la concurrence sort ses armes face à TikTok

Après avoir lancé les Reels, qui reprenaient le principe de vidéos courtes et verticales de TikTok, et après avoir dû faire machine arrière sur des modifications de son algorithme, Instagram, propriété du groupe Meta, continue de lancer des fonctions destinées à convaincre les utilisateurs de rester fidèles à "Insta".

Des stories de 60 secondes

Mercredi, le site américain spécialisé TechCrunch a indiqué que selon plusieurs utilisateurs, Instagram a poussé la durée maximale des "stories", des publications éphémères de 24 heures, à 60 secondes au lieu de 15 secondes actuellement. Une nouveauté qui permet de partager la plupart des "Reels" (qui eux, sont limités à 90 secondes) sans avoir à les découper en fragments de 15 secondes.

Instagram et Meta ne sont pas les seuls à contre-attaquer face à TikTok. En face, Google, autre géant de la tech, a annoncé la semaine dernière qu'il allait lancer la monétisation de ses "YouTube Shorts" pour les créateurs et créatrices de contenu. Lancés en 2021, les "YouTube shorts" sont des vidéos plus courtes que les vidéos YouTube (une minute maximum), et sont au format vertical… exactement comme les vidéos TikTok.

Les "Shorts" de YouTube désormais monétisables

A partir de 2023, YouTube permettra donc d'introduire de la pub dans les YouTube Shorts, et les créateurs récupèreront 45% des revenus générés. Objectif de YouTube : garder ses créateurs dans sa plateforme en leur proposant un outil pour produire dans YouTube ce qu'ils pourraient produire ailleurs.

Et si en France, les Shorts n'ont pas encore atteint un niveau de notoriété très élevé, au niveau mondial le format commence à trouver son public : environ 1,5 milliard de personnes consomment des YouTube Shorts au moins une fois par mois, selon le site. Une poussée qui a permis à YouTube de progresser en termes de durée de visionnage : +3% en août 2022 par rapport à août 2021, selon les chiffres du cabinet Sensor Tower rapportés par Presse Citron .

TikTok s'inspire à son tour de BeReal

Pour TikTok, selon ce même cabinet, en août dernier, les utilisateurs et utilisatrices du réseau social aux États-Unis ont passé en moyenne 94 minutes par jour sur l'application. Une progression de 9%, certes meilleure que celle de YouTube, mais bien moindre que les 45% enregistrés à la même époque l'an dernier. Les réseaux de Meta (Instagram et Facebook) sont eux stables voire en baisse.

Petit signe d'un changement de tendance : alors que tout le monde lui a piqué des fonctions, c'est au tour de TikTok de copier les autres. L'application vient de lancer une section nommée TikTok Now (aussi existante sous la forme d'une application seule), qui permet à chaque utilisateur ou chaque utilisatrice de poster une photo, une fois par jour, combinant une photo de ce qu'on voit et un selfie. À la ligne près, c'est le concept de BeReal, un réseau social émergent, en vogue chez les jeunes utilisateurs depuis quelques mois.