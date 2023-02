"Story Killers" : six mois d'enquête au cœur de l’industrie de la désinformation

Le 27 juin 2022, un mois après avoir publié une série de tweets relevant les commentaires controversés d’une porte-parole du parti au pouvoir en Inde, le BJP (Bharatiya Janata Party, “Parti indien du peuple”, droite nationaliste hindoue), contre le prophète Mahomet, le journaliste Mohammed Zubair est arrêté. Co-fondateur d’un site réputé de fact-checking connu pour sa couverture des contenus en ligne visant la minorité musulmane en Inde, il restera plus de trois semaines en prison. Cette arrestation est considérée par les défenseurs des droits de la presse comme une mesure de rétorsion des autorités contre son travail de décryptage de la désinformation et ses critiques visant le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Depuis la publication de son enquête sur la manipulation de l’information par "les armées de trolls" du président philippin Rodrigo Duterte lors de sa prise de pouvoir en 2016, la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Ressa, fait, elle, face à des attaques en ligne et à des poursuites judiciaires. Aujourd’hui, elle ne se déplace plus sans gilet pare-balles et voyage souvent accompagnée d’une équipe de sécurité.

Publicité

La journaliste finlandaise Jessikka Aro, l’une des premières à enquêter sur la ferme à trolls de l’Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg, a été victime d’une violente campagne de désinformation d’origine russe : attaques en ligne, emails insultants, dépôts de plaintes contre elle et son média de radio-télédiffusion publique, Yle. La journaliste a même reçu un SMS d’une personne se faisant passer pour son père décédé, affirmant qu’il était vivant et qu’il "l’observait".

Dans sa ville de Bangalore, au centre de l'Inde, la journaliste Gauri Lankesh couvrait, elle aussi, la désinformation. En particulier celle propagée par le parti de droite nationaliste hindou BJP. Une façon pour elle de dénoncer les méthodes de l’extrême-droite dans son pays. En septembre 2017, alors qu’elle prévoyait de publier un éditorial intitulé "À l’ère des fake news" dans lequel elle dénonçait les "fabriques à mensonges ", la journaliste a été tuée par balles par un individu associé à une organisation nationaliste hindoue.

100 journalistes mobilisés

Plus de cinq ans après le meurtre Gauri Lankesh, Forbidden Stories, dont la mission est de poursuivre le travail de journalistes menacés, emprisonnés ou assassinés, a réuni plus de 100 journalistes de 30 médias internationaux, dont la cellule investigation de Radio France, pour poursuivre son travail. C’est la première fois qu’un consortium international de journalistes d’investigation enquête sur le marché obscur des mercenaires de la désinformation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Durant plus de six mois, le consortium a pu identifier des acteurs majeurs de cette activité. De l’Inde à l’Arabie Saoudite, en passant par Israël, l’Espagne et les États-Unis, le consortium a enquêté sur les entreprises et les mercenaires qui vendent désormais des services "clé en main" à des États ou des hommes politiques dans le but d’influencer les opinions, manipuler des élections, ou détruire des réputations au détriment de l’information et de la démocratie. Alors qu’elle représente une menace globale souvent invisible, cette nouvelle industrie très rentable est en plein essor. Elle se développe d’autant plus facilement à coups d’avatars, de bots et de faux comptes, qu’aucune règlementation ne la régule vraiment. Selon un rapport du Oxford Internet Institute , en 2020, au moins 81 pays ont eu recours à des campagnes de manipulation organisées sur les réseaux sociaux.

Plusieurs jours de révélations

Les journalistes comptent souvent parmi les premières victimes de ces services de plus en plus prisés par des régimes autoritaires ou corrompus. Selon une analyse des données de l’ONG Comittee to Protect Journalists réalisée par Forbidden Stories, un reporter sur quatre tués hors zone de conflit entre 2017 et 2022 a été ciblé par des campagnes de désinformation ou a reçu des menaces directes via les réseaux sociaux avant d’être assassiné. Parmi eux notamment :

Daphné Caruana Galizia , tuée dans l’explosion de sa voiture piégée à Malte en 2017.

, tuée dans l’explosion de sa voiture piégée à Malte en 2017. Gauri Lankesh , assassinée par balles devant son domicile par des assaillants à moto, en Inde en 2017.

, assassinée par balles devant son domicile par des assaillants à moto, en Inde en 2017. Jamal Khashoggi , assassiné au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul en 2018.

, assassiné au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul en 2018. Rafael Emilio Moreno, tué par balles dans son restaurant de Montelíbano, en Colombie en 2022.

Des manifestants indiens condamnent l’assassinat de la journaliste Gauri Lankesh à Bangalore en Inde, le 12 septembre 2017. © Maxppp - EPA/JAGADEESH NV

Malgré les menaces proférées contre elle, Maria Ressa continue d’exposer les mécanismes de la désinformation pour les faire connaître au plus grand nombre. "Ils utilisent la liberté d’expression pour vous réduire au silence. Mais je refuse de me taire", clame-t-elle. Durant les jours qui vont suivre, les journalistes de l’opération Story killers, dont ceux de Radio France et du journal français Le Monde, vont publier leurs révélations et dévoiler les coulisses souvent stupéfiantes de cette industrie qui posent la question de la régulation des réseaux sociaux dont le fonctionnement actuel brouille les repères et sape les fondations des démocraties, lorsqu’ils ne sont pas détournés pour être utilisés comme des armes aux mains d’officines qui agissent dans l’ombre.

Médias membres du consortium :

Radio France, The Guardian et Observer, Le Monde, The Washington Post, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, Die Zeit, Proceso, OCCRP, Knack, Le Soir, Haaretz, The Marker, El Pais, SverigesTelevision, Radio Télévision Suisse, Folha, Confluence Media, IRPI, IStories, Armando Info, Code for Africa, Bird, Tempo Media Group, El Espectador, Der Standard, Tamedia, Krik.

Alerter la cellule investigation de Radio France :

Pour transmettre une information à la cellule investigation de Radio France de manière anonyme et sécurisée, vous pouvez désormais cliquer ici : alerter.radiofrance.fr