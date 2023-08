"Strange way of life" de Pedro Almodovar ou 30 minutes d'ennui abyssal selon Le Masque

Silva (Pedro Pascal) traverse le désert à cheval pour retrouver Jake Hawke qu'il a connu 25 ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tous deux des tueurs à gages et amants. Aujourd'hui, Jake est devenu shérif et Silva a un fils recherché pour meurtre, et ils s'aiment toujours dans un grand Ouest où il n'est pas bon alors d'être gay, et où on monte beaucoup à cheval. À Cannes, Almodovar s'est défendu d'avoir pensé à "Le secret de Brokeback Mountain", et pourtant, évidemment, on y pense beaucoup.

Pour Pierre Murat, ça n'a aucun intérêt

Pour le critique de Télérama, ce n'est ni plus ni moins que le navet de cette année produit par le cinéaste espagnol : "C'est mieux que "La voix humaine", mais enfin, ce n'est rien du tout. Si ce n'était pas signé Pedro Almodovar, on n'en parlerait même pas. Et c'est à peine du Pedro Almodovar. Vaguement, il y a une scène amusante où on apprend qu'on ne sait pas si l'autre est revenu pour coucher avec l'autre par intérêt, ou pour sauver son fils. C'est à peine mis en scène. Ça n'a aucun intérêt".

Ariane Allard est restée sur sa faim

La journaliste cinéma de Causette confie avoir été déçue et frustrée par une réflexion intelligente au départ, mais qui ne s'accomplit pas du tout au final : "J'ai eu l'impression que le film commençait au moment où il se terminait. C'est comme un prologue, ou une séquence séminale, et je suis restée au seuil de cette histoire. L'histoire qui m'intéresse, moi, c'est le fait de se demander ce qu'il va advenir de ces deux cow-boys vieillissants qui ont passé leur vie à se fuir alors qu'ils s'aiment. Il y a une vraie relation sur la vieillesse et sur l'amour et j'avais envie qu'Almodovar porte un regard là-dessus. Finalement, c'est très bizarre comme film".

C'est d'un creux absolument abyssal aux yeux de Xavier Leherpeur

Encore un film où le placement de produit est malheureusement roi regrette le critique, en même temps qu'il déplore un film opportunément queer sinon agîste et voyeur : "Après Barbie, voici Yves Saint-Laurent a toutes les images, avec des costumes, des chemises, des serviettes, des tombées de lit. C'est un film de chef décorateur. Pedro Almodovar dit qu'il a voulu filmer le désir homosexuel, et ce n'est pas le premier ! Ça se résume à filmer en gros plan les lèvres pulpeuses du guitariste, et ce n'est pas très subtil.

On aimerait le voir réfléchir à la sexualité du troisième âge ; on esquisse un baiser entre les deux pour avoir un flash-back où en revanche, là, il déshabille deux mannequins de 25 ans et là, évidemment, on a le droit à des galipettes.

C'est un peu voyeur, un peu vieux papy qui se rince l'œil et ça n'a aucun intérêt".

Pour Éric Neuhoff, c'est un film dérisoire sinon désastreux

Le seul intérêt que le film a, d'après le critique ciné du Figaro, c'est qu'il permet de mesurer le soulagement qu'on peut éprouver à l'idée que le cinéaste ait à l'époque refusé la direction du film "Brokeback Mountain" (2006) au risque que ça donne ce même film-là : "On ne peut pas prendre ça, une seconde au sérieux. Ce sont encore les méfaits des films de publicité qui ne servent à rien, et le résultat est absolument désolant, ridicule, voire pathétique.

Le beau mexicain qui s'est fait la moustache à la Marlon Brando dans "Viva Zapata" (1952) il a surtout l'air d'être Jack Palance sous Prozac ; il a l'air totalement crétin, il ne sait même pas ce qui lui arrive. Tout est désastreux, sans compter le pauvre Ethan Hawke qui est obligé de jouer là-dedans, mais quelle souffrance. Ça pourrait s'appeler "Pat Braguette & Bizly the Kid".

