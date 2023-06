Strange way of life, en salles le 16 août 2023 et La voix humaine, en dvd en 2021, de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar n’est plus à présenter. Il est l'un des cinéastes majeurs de la nouvelle vague espagnole, célèbre pour ses films Femmes au bord de la crise de nerfs, Talons Aiguilles, Tout sur ma mère, Parle avec elle, La mauvaise éducation, Volver, La piel que habito, Les Amants passagers...

Reconnu pour ses longs métrages, il l’est moins pour les courts. C’est la 2è fois que Pedro Almodóvar présente un court métrage : Strange way of life. Le premier était La voix humaine, présenté à Venise en 2020.

Strange way of life

Résumé : Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d’enfance désormais shérif mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation…

Le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar a présenté son court-métrage Strange way of life, une histoire d’amour entre deux cowboys, tourné en anglais avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, lors du 76e Festival de Cannes :

« L’action se déroule en 1910.

Silva, d’origine mexicaine, est un homme solide, émotif, fuyant, tricheur quand il le faut, chaleureux (Pedro Pascal). Cela fait vingt-cinq ans qu’il n’a pas vu le shérif Jake, un homme blond, strict, froid et hermétique (Ethan Hawke), l’opposé ou presque de Silva. Le soir, chez le shérif, ils mangent un ragoût que ce dernier a préparé, ils boivent et font l’amour.

Strange way of life Pedro Almodovar - El Deseo D.A. S.L.U. Iglesias Mas

Le lendemain matin, Silva a l’intention de continuer la fête, mais il se retrouve face à un Jake de marbre qui n’a rien à voir avec celui de la veille. J’ai écrit en premier les séquences qui ont lieu après cette nuit passionnée où les deux personnages affrontent leur passé et leur présent de façon complètement opposée.

C’est le cœur de l’histoire : leur discussion pendant qu’ils s’habillent le matin. Au cours de celle-ci se dévoile (outre la passion qu’ils ont vécue dans leur jeunesse, toujours palpitante en eux) la seconde raison des retrouvailles. Jake doit partir à la recherche d’un assassin qui, selon un témoin, n’est autre que le fils de Silva. Et Silva, venu intercéder en sa faveur, essaie de convaincre Jake de l’innocence de son fils pour qu’il abandonne sa poursuite…. »

Strange way of life - El Deseo D.A. S.L.U. Iglesias Mas

A noter aussi, une première collaboration avec la maison de couture Saint Laurent !

Un film de Pedro Almodóvar

Avec Ethan Hawke, Pedro Pascal, Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Sara Sálamo, Ohiana Cueto et Daniela Medina

Sortie le 16 août 2023

Durée : 31min

Strange of life - El Deseo D.A. S.L.U

La voix humaine

Résumé : La Voix Humaine est la voix d'une femme qui voit les heures s’écouler à côté des valises de son ex-amant et d’un chien agité qui ne comprend pas que son maître l’ait abandonné; une leçon morale sur le désir, l’égarement et l’angoisse de deux êtres vivants qui pleurent leur maître.

La voix humaine s’inspire très librement de la pièce en un acte de Jean Cocteau (1930). En 30 minutes, Almodóvar rejoue le texte mais ne se limite pas à l’exercice théâtral… On y retrouve Tilda Swinton dans un rôle glacé par le chagrin.

Pedro Almodóvar revient sur sa vision de La voix humaine :

« La réalité de cette femme est la douleur, la solitude et l’obscurité dans lesquelles elle vit. J’ai essayé de faire en sorte que tout cela soit évident, émouvant et éloquent à travers l’interprétation (sublime) de Tilda Swinton, laissant voir très vite que son appartement était une construction sur un plateau cinématographique…

Pedro Almodovar La voix humaine - El Deseo D.A., S.L.U

Il ne s’agissait pas, par exemple, de filmer le tournage du monologue, le cinéma dans le théâtre, de montrer les projecteurs, les caméras, les câbles, ainsi que les autres éléments de la construction. Ce n’était pas cela. Tout ce que j’ai montré qui n’est pas réaliste devait servir à renforcer l’idée du sentiment de solitude et de délaissement de l’héroïne : l’isolement dans lequel Elle vit. Derrière chaque extravagance se trouve toujours une idée dramatique…

Pedro Almodovar La voix humaine - El Deseo D.A., S.L.U

Avant de commencer, j’avais de nombreuses idées esthétiques pratiques, mais La Voix humaine est avant tout un texte et une interprète. Cela n’a pas été simple d’adapter le texte à mon univers et j’avais besoin d’une interprète exceptionnelle qui apporte vérité et émotion à mes mots. Ma version est plus abstraite que celle de Cocteau (où tout est plus reconnaissable et naturaliste), ce qui fait que la mienne est plus difficile à interpréter. »

Un film de Pedro Almodóvar

Avec Tilda Swinton

Disponible en DVD le 19 mars 2021

Durée : 30 min

Pedro Almodovar La voix humaine - El Deseo D.A., S.L.U

Après ces deux courts métrages, tournés en anglais, Pedro Almodóvar prépare son premier long-métrage tourné aux États-Unis.