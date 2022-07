Stress, épuisement : la santé mentale des travailleurs de moins de 30 ans se dégrade, selon une étude

Depuis 2019, la santé mentale des salariés de moins de 30 ans s'est dégradée. C'est le constat que fait l'étude commandée par le groupe de protection sociale Malakoff Humanis à Harris Interactive, publiée ce mercredi. En cause : le travail en lui-même, mais aussi l'intensité de celui-ci et la fatigue. Sans oublier les deux années de pandémie de Covid-19 , marquées par des mois de restrictions sanitaires. Harris Interactive, qui propose chaque mois un "observatoire mensuel des situations de travail" a interrogé 2.000 salariés du secteur privé, chaque mois entre janvier et mai 2021 puis entre janvier et mars 2022.

42% des jeunes travailleurs sont stressés

Au travail, les salariés de moins de 30 ans sont plus stressés que la moyenne, selon les résultats de cette étude. 42% d'entre eux, contre 28% sur l'ensemble des salariés.

Publicité

Cet état affecte leur santé mentale, que 23% des jeunes "jugent négativement", contre 16% pour l'ensemble des salariés. Leur sommeil en pâtit également : près d'un sur deux (48%) assure mal dormir. Là encore, c'est plus que l'ensemble des salariés (32%). Plus d'un sur cinq (22%) dit consommer des somnifères, des anxiolytiques ou des antidépresseurs.

L'évolution de la santé mentale des jeunes entre 2019 et 2022 est par ailleurs notable. Pour beaucoup, les deux années de pandémie se sont accompagnés de restrictions, y compris au travail, pas toujours bien vécus. En 2022, 56% des moins de 30 ans se déclarent fatigués ou épuisés, soit sept points de plus qu'en 2019 (49%).

36% ont été en arrêt maladie au moins une fois en mars dernier

Parmi les 2.000 salariés interrogés, ceux de moins de 30 ans sont 36% à avoir été en arrêt maladie au moins une fois en mars 2022. C'est dix-huit points de plus que l'ensemble des salariés. Plus généralement, "en mars 2022, le Covid est à l’origine de plus de la moitié des arrêts" précise l'étude. "Hors Covid, les troubles psychosociaux (dépression, anxiété, stress, épuisement professionnel…) arrivent en deuxième position (14%)."

Si le renoncement ou le report de soins concerne près d'un quart des salariés au premier trimestre 2022, ce taux atteint 37% chez les moins de 30 ans. Les jeunes travailleurs concernés expliquent qu'ils repoussent (ou ne prennent pas) leurs rendez-vous médicaux par manque de temps, par difficulté à trouver un créneau de libre ou pour des raisons financières.