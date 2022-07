Substances dangereuses : les fournitures scolaires dans le viseur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire

Des substances dangereuses dans les trousses des écoliers ? C’est ce que révèle jeudi l’Anses, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans une étude. En ligne de mire de l’agence : les fournitures scolaires et de bureau, qui contiennent différents composants chimiques dangereux pour les consommateurs. C'est ce que révèlent plusieurs études réalisées par l' UFC Que Choisir , l' Adème ou encore 60 millions de consommateurs et sur lesquelles s'appuie l'Anses.

Onze familles de produits toxiques détectées

L’ANSES met en évidence la présence de métaux lourds, de colorants, de benzène ou même de chloroforme et d’acétone dans la composition de certains articles. En tout, onze familles de produits toxiques ont été trouvées en passant au peigne fin stylos, encres, colles, cahiers. Autant d’articles utilisés régulièrement par nombre d’enfants, et contre lesquels l’agence souhaite mettre en garde.

Selon l’étude, une partie de l’arsenal quotidien des écoliers peut ainsi présenter des risques en cas d’inhalation ou de contact avec la peau, à cause des produits chimiques utilisés pour leur fabrication. "On peut retrouver des métaux dans les marqueurs pour tableaux blancs, ou du formaldéhyde dans tout ce qui est surligneurs par exemple" explique Céline Dubois, coordinatrice de cette expertise à l’Anses.

Un flou juridique

Autre point soulevé par l’Anses : le manque de législation autour de beaucoup de fournitures scolaires. Si certaines, comme les feutres ou la peinture, sont encadrées par la réglementation européenne relative à la sécurité des jouets, leur fabrication reste en majorité peu contrôlée.

Un vide juridique qui laisse aujourd'hui la voie libre aux industriels pour utiliser les différents produits chimiques listés par l’agence dans la fabrication des fournitures. "L’Agence demande aux fabricants et distributeurs de supprimer certaines substances ou familles de substances parfumantes indépendamment des évolutions réglementaires" précise-t-elle dans son rapport.

Renforcer les contrôles

Pour limiter les risques, l’Anses appelle les utilisateurs à la prudence dans le choix des produits. "Je conseillerais aux consommateurs de privilégier les fournitures ne contenant ni substances parfumantes, ni paillettes ou autre artifice pouvant induire des comportements détournés par les enfants, tels que le 'machouillage'", détaille Céline Dubois, en appelant les utilisateurs à rester sur leurs gardes.

L'agence sanitaire souligne aussi l'importance de renforcer les contrôles des produits les plus vendus, en menant des actions régulières de surveillance et de prélèvement. Depuis le début des années 2000, un peu moins d’une cinquantaine d’alertes ont été lancées au niveau européen concernant des fournitures scolaires, ou des produits de papeterie.