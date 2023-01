Succès XXL pour "Les Idées larges", web-série d'Arte consacrée aux questions de société

Encore un joli succès pour Arte. Sa web-série "Les Idées larges", lancée en janvier 2021, cumule un an plus tard plus de 3 millions de vues pour sa vingtaine d'épisodes. Le principe ? Des intellectuels venus de disciplines différentes analysent les questions qui travaillent notre société et font débat. On y parle ainsi de la guerre, du climat, du progrès, du deuil, ou encore de l'inceste. Avec des intitulés très "cash" : "L'inceste est-il vraiment un interdit ?" par exemple. Ou encore

"Que perdons-nous à gagner du temps ?", "Et si on ne faisait pas son deuil ?".

Échanges passionnants

À l'arrivée, un résultat tout en nuances, car ces questions provocatrices suscitent des réponses passionnantes, et accessibles au plus grand nombre grâce à l'impressionnant travail de la journaliste Laura Raim. "Ce que j'essaie de faire, c'est de partir d'une question qui peut concerner tout le monde, qu'on peut se poser au quotidien, et apporter ensuite l'éclairage d'intellectuels plus pointus, qu'on ne voit pas à la télé", explique-t-elle.

"L'idée, c'est d'éviter tout jargon et de ne jamais donner un mot compliqué sans l'expliquer. D'autant que c'est diffusé sur YouTube, où on s'adresse à un public plus jeune que le public d'Arte. C'est là où mes interventions face caméra, un peu comme une youtubeuse, vont apporter tous ces éléments de vulgarisation. Le résultat : quelque chose de très dense mais aussi très accessible", poursuit Laura Raim.

Chaque épisode convoque des chercheurs : philosophes, historiens, anthropologues et autres linguistes. Le numéro consacré aux transfuges de classe, qui s'approche des 600 000 vues sur YouTube, tient par exemple beaucoup à la qualité des interventions de la spécialiste de Spinoza Chantal Jaquet.

"Peut-on vraiment quitter sa classe sociale ?" fait d'ailleurs partie des premiers épisodes à découvrir désormais en version audio, sur Arte radio et sur les autres plateformes de podcast.