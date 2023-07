Suite à la polémique, l'Américaine Fiona Scott Morton renonce à un poste clé à la Commission européenne

Sa nomination à un poste clé de la Commission européenne avait fait des remous à Bruxelles . Fiona Scott Morton, économiste américaine, a finalement annoncé mercredi renoncer à la fonction d'économiste en chef à la Direction générale de la concurrence. Un poste lié à la régulation des géants de la tech auquel elle avait été nommée la semaine dernière.

"Étant donné la controverse politique provoquée par la sélection d'une non-Européenne pour occuper ce poste et l'importance pour la direction générale (de la Concurrence) d'avoir le plein soutien de l'Union européenne (...), j'ai estimé que la meilleure chose était pour moi de me retirer", a écrit Fiona Scott Morton, dans une lettre adressée à Margrethe Vestager, présidente de la Commission européenne et principal soutien de la candidature de l'Américaine. Elle a expliqué sur Twitter avoir accepté "avec regret" sa décision.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Possible conflit d'intérêts

Scott Morton a été membre de l'administration Obama et ex-consultante pour Amazon, Apple et Microsoft, ce qui pouvait potentiellement la placer dans une situation de conflit d'intérêts, d'après certains responsables politiques européens. Ils avaient aussi dénoncé un risque d'ingérence de Washington dans les décisions de l'Union européenne.

Le poste, qui était encore occupé ce mardi par cette professeur d'économie à l'université de Yale, est stratégique. La personne qui en a la charge doit veiller au bon fonctionnement de la concurrence dans l'Union européenne et enquêter notamment sur les abus de position dominante des géants du numérique, qui ont donné lieu à des amendes record ces dernières années.

La France salue la décision

"Je salue la décision responsable de Fiona Scott-Morton (...). La souveraineté numérique de l'Europe est une exigence absolue", a déclaré à l'AFP le ministre français délégué au numérique Jean-Noël Barrot, quelques minutes après l'annonce.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La France, par les voix de Thierry Breton, commissaire français parmi les 27 à la tête de l'exécutif européen, et Emmanuel Macron avaient exprimé leurs réticences face à la nomination de Fiona Scott Morton. "Si nous n'avons aucun chercheur (européen) de ce niveau pour être recruté par la Commission, ça veut dire que nous avons un très grand problème avec tous les systèmes académiques européens", avait déploré le président de la République.