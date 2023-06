Summer Game Fest 2023 : dix jeux vidéo originaux qui ont attiré notre attention

C'est désormais une tradition dans le monde du jeu vidéo : l'E3, le plus grand salon mondial, ayant toujours du plomb dans l'aile depuis la crise du Covid ( son édition 2023 a été annulée en avril dernier ), c'est le Summer Game Fest qui a pris le relais. Créé justement après l'annulation de l'E3 2020, cet événement exclusivement en ligne permet à l'industrie du jeu vidéo de faire le point sur les prochaines grosses sorties, mais aussi de nous enthousiasmer pour quelques pépites plus discrètes. Voici nos préférées.

"Under the Waves", l'abyssal

Si vous êtes fatigués de côtoyer le reste de l'humanité, pourquoi ne pas aller vivre seul, comme le personne principal de ce jeu, tout au fond de la Mer du Nord ? "Under the Waves" vous met dans la peau d'un homme brisé par un événement de son passé, en quête de reconstruction dans une base aquatique. Mais est-il vraiment seul ? Visuellement magnifique, le jeu nous promet une expérience narrative forte mais aussi des moments d'émerveillement face aux beautés froides des profondeurs.

"Lysfanga: The Time Shift Warrior", le multiple

Dans un tout autre genre, ce jeu français qui semble très inspiré de l'excellent "Hades" vous plonge dans des affrontements épiques face à des hordes de monstres bien trop forts pour vous... Heureusement, vous avez une alliée de taille : vous-mêmes, et même une armée de vous-mêmes, puisque Lysfanga peut tordre le fil du temps pour se démultiplier. À vous d'additionner différentes actions simultanées pour progresser. Un concept malin qu'on a hâte de mettre à l'épreuve !

"A Highland Song", le 100% écossais

On avait déjà beaucoup aimé les précédentes productions du studio Inkle ("80 Days", "Heaven's Vault" ), qui raconte des histoires vidéoludiques comme personne. Cette fois, il va vous falloir incarner Moira McKinnon, pour tentert de rejoindre le phare de son oncle Hamish. Un voyage qui va vous faire escalader successivement toutes les collines sur votre chemin, au rythme de la musique traditionnelle écossaise.

"Goodbye Volcano High", le teen movie cataclysmique

Des héros adolescents cherchent leur but dans la vie, tombent amoureux, se font des amis, rêvent de devenir des stars de la musique... Dans un monde menacé par un cataclysme imminent. Non, pas le réchauffement climatique : ici, vos personnages sont des dinosaures, et la fin du monde arrive à la vitesse du météore qui se dirige vers leur planète. Jeu de rythme narratif, "Goodbye Volcano High" adopte un style "dessin animé" tout à fait charmant, et promet a minima une aventure originale.

"Chants of Sennaar", le linguiste amateur

Le mythe de la Tour de Babel, ça vous dit quelque chose ? "Chants of Sennaar" vous propose un voyage vidéoludique où, comme dans la légende dont il est inspiré, le langage aura une part particulièrement importante. Cinq peuples vivent séparés dans une immense tour : vous incarnez un étranger qui va tenter de comprendre pourquoi ils se sont divisés, et comment leur permettre de se parler à nouveau. Un jeu d'énigmes dont les lettres et les mots sont autant des puzzles que des clés.

"En Garde", la renarde rusée qui fait sa loi

Si vous rêviez d'être Zorro quand vous étiez petit, "En Garde" devrait vous plaire : dans les bottes en cuir d'Adalia De Volador, vous allez devoir vous frotter aux hommes du tyran local, la langue aussi acérée que votre épée. Votre héroïne maîtrise sa lame comme personne, et surtout a la capacité de tourner en ridicule ses adversaires de mille manières en leur faisant tomber des lustres sur la tête, en déclenchant un canon tout proche ou en leur piquant les fesses d'un coup bien placé. En garde !

"Despelote", le footeux

Amateurs de football, connaissez-vous l'incroyable de la toute première sélection en Coupe du Monde de l'équipe d'Équateur ? C'était en 2002, et dans les mois qui ont précédé leur voyage au Japon, l'équipe locale a fait vibrer tout un pays au rythme du ballon rond. C'est cette année de ferveur populaire inédite que vous propose de vivre le jeu "Despelote" ("bazar" ou "désordre" en espagnol). Pas du tout un jeu de foot, évidemment, mais une aventure narrative "sur l'enfance et la magie du football", au style visuel très original. On est très curieux.

"Stray Gods", le musical

Dans ce "visual novel" (un roman graphique interactif, en gros), vous incarnez Grace, habitée par le pouvoir d'une muse, qui va côtoyer des dieux et décider qui rejoindre et qui trahir pour tenter de trouver sa place dans le monde. Servi par un style visuel très réussi, "Stray Gods" mise surtout sur sa bande-son pour vous convaincre, et pour cause : non seulement c'est un jeu vidéo, mais c'est aussi une comédie musicale. N'en dites pas plus, on est convaincus !

"Summerhill", le loup dans la bergerie

Si votre truc, ce serait plutôt d'aller élever des moutons dans des paysages magnifiques, "Summerhill" est fait pour vous. Développé par les créateurs de "Alto's Adventure" et "Alto's Odyssey" (deux jeux mobiles relaxants et gratuits qu'on vous recommande fortement), ce jeu vous met dans la peau d'un jeune berger, accompagné de son chien... En quête de son troupeau disparu. C'est déjà très agréable à l'œil, on attend désormais de voir si l'aventure est à la hauteur.

"Laika: Aged Through Blood", le fou du désert

Nettement moins bucolique, "Laika" vous met dans la peau d'un chien motard dans un monde post-apocalyptique à la Mad Max. Faut-il en rajouter ? Entre son style graphique original, ses créatures gigantesques, son système de combat bourré de ralentis à la Matrix, on a hâte de s'installer au guidon de cette épopée peuplée d'animaux anthropomorphes, qui ne semble pas dénuée d'émotion.

Bonus : "Prince of Persia - The Lost Crown", le retour d'un roi

C'est un peu la petite cerise sur le gâteau pour les vieux joueurs (comme votre serviteur) : la promesse d'un retour en grâce du Prince, 34 ans après le premier "Prince of Persia", et 15 ans après le dernier épisode en date ( qu'on a précieusement gardé en mémoire ). Nouvelle direction artistique et nouveau style de jeu : fini l'aventure en 3D, place à un jeu de plateforme à mi-chemin entre l'épisode original et les bagarres chorégraphiées d'un "Bayonetta" . On croise les doigts pour un retour royal.