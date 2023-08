Super Mario, Assassin's Creed : les dix jeux vidéo les plus attendus de la fin de l'année 2023

Entre Zelda Tears of the Kingdom ; Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ; Diablo IV ; Final Fantasy 16 ou Street Fighter 6... 2023 est déjà une grande année du jeu vidéo . Mais il reste quatre mois avant d'envisager l'année prochaine et dans l'industrie du jeu vidéo, il se passe beaucoup de choses en quatre mois, notamment avec la perspective de Noël. Cette année, de belles sorties sont à venir.

Super Mario Bros. Wonder, ou l'éléphantesque Mario

Après le succès de Super Mario Bros. Movie au cinéma (1,35Md$ de recettes), Nintendo mise gros sur cet opus. Et pour convaincre les néophytes et plaire aux fans de la première heure, le retour en 2D est de mise. Super Mario Bros. Wonder, est un opus qui s'annonce coloré et particulièrement dynamique. Mario Luigi, Peach, Daisy, Toad et Yoshi sont de retour, unis face au grand méchant qui cette fois-ci n'est autre que... Bowser lui-même. Des tuyaux qui bougent dans tous les sens, des hippopotames qui roulent et surtout, la grosse nouveauté : Mario peut se transformer en éléphant. Un nouveau pouvoir original qui a intrigué les fans à l'annonce du jeu. Nul doute qu'il sera un des plus gros succès de 2023-2024. Sortie prévue le 20 octobre.

🎮 Sortie exclusive sur Nintendo Switch

Assassin's Creed Mirage, l'âge d'or de l'Islam

Treizième jeu de la série principale, Assassin's Creed, "Mirage" est un épisode qui conte le Bagdad du IXème siècle. Et contrairement à l'épisode précédent, Valhalla, le studio Ubisoft Bordeaux annonce lui aussi un retour aux sources. Le jeu sera plus linéaire, laissant de côté l'aspect RPG (jeu de rôle) en monde ouvert. L'accent est mis sur l'infiltration, la discrétion, les acrobaties du parkour et l'intérêt numéro un de la série : les assassinats. L'héritier de Prince of Persia introduit le personnage de Basim Ibn Ishaq, un simple voleur qu'on avait déjà découvert dans Valhalla et qui rejoint la confrérie des assassins. Et c'est assez rare pour le souligner, le jeu initialement prévu le 12 octobre, sortira finalement en avance, le 5 octobre 2023.

🎮 Sortie sur Playstation, Xbox et PC

Marvel's Spider-Man 2, deux hommes-araignées pour le prix d'un

Contrairement au titre, c'est le troisième épisode de cette série de jeux sur Spider-Man. L'opus précédent avait été une des plus grosses ventes de l'année en 2020 et 2021 aux États-Unis, et la série cumule désormais plus de 33 millions de vente. Et pour cause, la sensation d'arpenter New-York à base de voltiges en toiles d'araignées est grisante. De nombreux arguments provoquent aussi l'impatience des joueurs sur cette suite. Ils pourront passer d'un Spider-Man à l'autre durant leur aventure, entre Miles Morales et Peter Parker, et croiseront pour la première fois un ennemi majeur de la mythologie Marvel : Venom. Le marché du jeu vidéo sera pris dans sa toile dès le 20 octobre.

🎮 Sortie exclusive sur Playstation 5

EA sports FC 24, FIFA nouvelle génération

Chaque année c'est un nouveau FIFA qui fait son apparition. Et si le leader du jeu de football n'apporte que peu de nouveautés à chaque fois, le gros changement ce coup-ci, c'est le nom de la licence. Et pour cause, le contrat entre l'éditeur EA sports et la FIFA à pris fin, à cause de problèmes d'argent. La FIFA a demandé à EA de verser 150 à 250 millions de plus pour avoir les droits de la marque. Refus catégorique du côté jeu vidéo, qui va pouvoir se détacher du regard de la fédération pour développer un maximum de nouveautés. Par exemple cette année, des équipes mixtes femmes-hommes font leur apparition et chaque footballeur et footballeuse aura une capacité signature, comme une frappe puissante unique sur le héros de EAFC 24, Erling Haaland. Mais la fédération internationale de football ne perd pas le nord, elle compte garder la marque FIFA et lancer sa série de jeux de foot concurrente, avec FIFA 25 dès 2025. En attendant, le coup d'envoi d'EAFC 24 est fixé au 29 septembre.

🎮 Sortie sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch

Call of Duty : Modern Warfare 3, "pan pan boom", encore...

Call of Duty est devenu un incontournable des jeux de tirs à la première personne. À tel point qu'on a le droit à un opus par an. Mais celui-là n'est pas des moindres, c'est le troisième remake de la trilogie Modern Warfare, un trio de jeux apparu à l'époque dorée des Call of Duty, entre 2007 et 2012. Le développeur Activision Blizzard n'a pas laissé beaucoup d'indices sur les nouveautés. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura des ajouts sur son mode le plus populaire Warzone, un Battle Royale dans lequel seul ou en équipe, il faut être le ou les derniers survivants sur une carte qui réduit au fil du temps. Seul Makarov, un des plus grands méchants de la série, a été annoncé de retour dans une bande-annonce. Le studio a aussi insisté sur son mode "Zombies", un incontournable du genre, annoncé comme le plus grand de la série. On vise une sortie le 10 novembre.

🎮 Sortie sur PC, Xbox et Playstation

Avatar : Frontiers of Pandora, le retour du grand bleu

Les Na'vis arrivent un peu en retard : ces grandes créatures bleues devaient être jouables dès la sortie du film Avatar : La voie de l'eau, en décembre 2022. Et certains attendent le jeu presque autant qu'ils ont attendu le film. Les joueurs n'ont pas pu parcourir la planète Pandora depuis 2009. Et ce qui est attendu, c'est que ce volume soit un vrai bon jeu Avatar. Le précédent n'avait pas su convaincre les fans, beau pour l'époque mais trop peu jouable, avec un gameplay bancal et ennuyeux, une adaptation plutôt plate... Cette fois, Ubisoft annonce un monde ouvert magnifique parcouru à la première personne, avec des montures à apprivoiser, du tir à l'arc, des arbres grimpés. Bref, tout comme dans le film. Résultat le 7 décembre.

🎮 Sortie sur PC, Playstation et Xbox

Super Mario RPG, encore Mario, toujours Mario

N'avoir qu'un seul jeu Mario en cette fin d'année, c'était encore trop peu. Et cette fois c'est un remake. Super Mario RPG, est sorti à l'origine sur Super Nintendo en 1996. Et l'originalité du titre, du moins pour l'époque, c'est de mélanger des phases de plate-forme avec des affrontements d'ennemis au tour par tour. Une recette comparable aux Final Fantasy ou à Chrono Trigger. Vous pourrez construire une équipe avec Mario, Peach, Bowser (contre toute attente), et d'autres alliés. C'est LE jeu Mario qui marque le début des RPG dans l'univers du royaume champignon. Et encore une fois, Nintendo met l'accent sur un monde coloré dans cette refonte. Une des bonnes nouvelles, c'est que la compositrice d'origine, Yoko Shimomura est de retour pour reprendre ses titres. Elle avait proposé une bande originale assez marquante et plus sérieuse pour un titre Mario. Elle s'est ensuite démarquée avec les compositions des Kingdom Hearts ou de Final Fantasy XV. Faites chauffer vos oreilles pour le 17 novembre.

🎮 Sortie exclusive sur Nintendo Switch

Payday 3, les braqueurs ne sont plus amateurs

Qui n'a jamais rêvé de braquer une banque ? Bon, peut-être pas tant de personnes que ça. Mais au moins, le troisième volume de Payday le permettra. Basiquement, c'est un jeu de tir à la première personne. Mais il faudra user d'une stratégie bien préparée pour le bon déroulement de l'opération.** L'équipe des quatre braqueurs aux masques de clowns américains fait son grand retour, Dallas ; Chains ; Wolf et Hoxton. Et entre la gestion des otages, qu'il ne faut surtout pas tuer, le forage du coffre et la fuite de la banque, c'est toute une mission pour en ressortir libre et avec quelques sacs de liasses. Préparation du plan d'action le 21 septembre.

🎮 Sortie sur Playstation, PC et Xbox

Silent Hill 2, le remake du brouillard horrifique

C'est un classique de chez classique du jeux vidéo d'horreur. Alors que Capcom remet ses anciens Resident Evil au goût du jour, le thriller psychologique Silent Hill 2 a aussi droit à son remake, 13 ans après le dernier jeu (Silent Hill : Book of Memories). Ceux qui aiment le brouillard épais à la The Mist de Stephen King et les bizarreries ambiance Twin Peaks vont être servis. Sans oublier les créatures immondes qui vous poursuivront. On retrouve James Sunderland, un homme veuf qui reçoit une mystérieuse lettre de sa défunte femme Mary, qui dit l'attendre. Direction la ville fictive éponyme de Silent Hill, entourée de mystères et de folie. Pour les amoureux de la licence, Masahiro Ito revient pour le design des créatures, et Akira Yamaoka, compositeur mythique de ces ambiances angoissantes et oppressantes, reprend ses partitions. C'est encore le brouillard sur la date de sortie, mais le remake devrait arriver le 29 septembre.

🎮 Sortie temporairement exclusive sur Playstation 5

Starfield, le jeu de rôle qui veut toucher les étoiles

La liste manquait d'un jeu inédit qui permet d'explorer l'espace. Avec Starfield, tout va mieux. Nouvelle création du studio Bethesda (Skyrim, Fallout...), ce jeu de rôle d'action en mode ouvert nous offre la possibilité de parcourir la voie lactée. Mille planètes et autant de paysages variés, des lunes, des stations spatiales, des jets pack et des vaisseaux, le produit est d'un volume colossal. Des quêtes, de l'expérience et des niveaux, des arbres de compétences, une recette classique pour le studio maître du RPG. Si l'histoire prend place en 2330, le jeu, lui, arrive tout bientôt, le 6 septembre prochain.

🎮 Sortie exclusive sur Xbox et PC