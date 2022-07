Suppression du timbre rouge : désormais, il faudra passer par Internet pour envoyer une lettre prioritaire

Le rouge va disparaître des carnets de timbres. La Poste vient d'annoncer la suppression du timbre rouge à partir de 2023. Le service, qui permet d'envoyer des lettres et des courriers prioritaires distribués en un jour, va basculer sur Internet. Une décision que le service public justifie par "l'évolution des attentes des usagers", et par une réponse aux contraintes écologiques, alors que les utilisateurs et les salariés réagissent déjà à l'annonce.

Qu'est-ce qui va changer ?

À partir de l'an prochain, les usagers qui voudront envoyer une lettre rapidement devront suivre une nouvelle procédure, baptisée "e-lettre rouge". Il faudra d'abord envoyer son courrier sur le site Internet laposte.fr. La lettre sera ensuite imprimée dans un bureau de poste proche de l'adresse du destinataire, et envoyé sous forme de courrier papier de trois feuilles maximum, tout en conservant le délais d'un jour ouvré.

Autre pan de la réforme de l'offre postale, la lettre verte sera distribuée en trois jours au lieu de deux actuellement , et son coût reste inchangé : 1,16€. Le groupe a également dévoilé une autre nouveauté, la lettre "turquoise service plus",""pour les envois les plus importants nécessitant une traçabilité, comme pour l’envoi d’un chèque ou de petites marchandises", explique la Poste.

Pourquoi le timbre rouge disparaît-il ?

Par ces nouvelles mesures, la Poste entend "s'adapter aux attentes des usagers", ajoute Philippe Dorge. En effet, de moins en moins de lettres sont envoyées en courrier urgent. Sur les 7 milliards de lettres envoyées par an, seules 300 millions ont le timbre rouge. Le groupe espère ainsi relancer son activité, en baisse depuis plusieurs années, sur l'ensemble de ses envois. Il acheminait 18 milliards de courrier par an en 2011, et les prévisions ne dépassent pas 3 ou 4 milliards d'envois en 2030.

Le directeur général adjoint de la Poste estime aussi qu'il faut réduire l'empreinte carbone du service, en réduisant le trafic aérien et les liaisons routières : "Nous allons économiser 60 000 tonnes de CO2, c'est considérable pour notre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre".

Cela va-t-il coûter plus cher ?

Pour envoyer une lettre prioritaire par le nouveau service "e-lettre rouge", il faudra dépenser légèrement plus qu'avant : 1,49 € pour l'envoi d'un courrier distribué en un jour, contre 1,43 € pour un timbre rouge actuellement. La lettre verte, elle, ne change pas de prix, et coûtera toujours 1,16 €. Pour la nouvelle offre de lettre "turquoise service plus", il faudra débourser 2,59 € pour tracer l'envois de son courrier ou de son colis.

Comment l'annonce est perçue ?

Les voix s'élèvent du côté des utilisateurs, mais aussi des salariés. Au micro de France Inter, Romain Boillon, membre du bureau de la CGT-FAPT (Fédération des Activités Postales et de Télécommunications), ne cache pas son inquiétude. "Il y a y avoir des dégradations de conditions de travail, de suppressions d'emplois à la distribution, puisqu'on va ralentir le courrier", explique-t-il, "On est dans une vision archaïque du service public".

L'argument écologique paraît, quant à lui, peu crédible aux yeux du syndicaliste : "Cette réforme va conforter le tout routier. Il y a quelques années, on avait encore des trains postaux, et l'emprunte carbone d'une lettre était plus basse qu'aujourd'hui".