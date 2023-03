Sur Doctolib, 85% des rendez-vous médicaux pris pour des enfants sont réservés… par les mères

La santé des enfants est très majoritairement une affaire de femmes. Selon les données compilées par la plateforme Doctolib et recueillies par France Inter, sur près de 31 millions de rendez-vous pris en 2022, tous praticiens confondus, près de 26 millions ont été réservés par des femmes. "Ces chiffres sont édifiants parce qu’ils objectivent la charge mentale des femmes", assure Elise Bert, l’une des dirigeantes de Doctolib.

Dans la famille Scheller, à Paris, ces chiffres parlent beaucoup à la maman, Aurélia. "Ça ne m’étonne pas du tout. Quand j’en parle à mes amies, c’est presque tout le temps la même chose : les mères s’occupent à 100% de la santé des enfants." Elle avance une première explication à cette charge mentale médicale qui repose quasi-exclusivement sur les mamans : "Quand j’étais en congé maternité, je m’organisais pour prendre les premiers rendez-vous chez le pédiatre avec mon programme, sans contrainte de travail et après, c’est devenu une habitude."

Publicité

Le partage des comptes enfant désormais possible sur Doctolib

Et quand la mère de Chloé, Romane et Auguste tente d’impliquer son mari dans la gestion de la santé de leurs enfants, ce n’est pas toujours évident. "Je lui dis de temps en temps 'ce serait bien que tu t’en occupes'… Mais comme je vois que ce n’est pas fait, je finis par le faire."

Pour contribuer, à son échelle, à réduire les inégalités, Doctolib propose deux nouvelles fonctionnalités permettant de répartir plus facilement les tâches liées à la gestion de la santé des enfants : le partage de compte enfant et l’ordonnance dématérialisée. "Jusqu’à maintenant, le compte d’un mineur ne pouvait être géré que par un seul adulte", explique Elise Bert, directrice exécutive de Doctolib. "Désormais, grâce à ce partage de compte, les deux parents vont pouvoir gérer la santé de leur enfant. Chacun des deux adultes pourra réserver, modifier, annuler les rendez-vous et même gérer les documents médicaux." À condition, évidemment, que le parent qui s'estime le moins concerné jusqu'ici prenne ses responsabilités et assume une partie de cette charge mentale.

La technologie au service de la réduction des inégalités

Même objectif avec l’ordonnance dématérialisée. "À la fin d’une consultation physique ou en vidéo, le professionnel de santé va pouvoir envoyer directement l’ordonnance dans l’espace 'Mes documents' du patient. Si la fonctionnalité de partage de compte est activée, chacun des deux adultes pourra avoir accès à l’ordonnance et se rendre ensuite à la pharmacie".

Chez Doctolib, les dirigeants sont toutefois persuadés que la technologie peut et doit contribuer à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. "La technologie peut faire gagner du temps aux parents", explique Elise Bert. "Et grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les deux parents pourront désormais prendre rendez-vous pour l’enfant, l’accompagner à la consultation ou se rendre à la pharmacie avec l’ordonnance."