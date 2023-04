"Sur l'Adamant", le nouveau documentaire de Nicolas Philibert fait l'unanimité parmi les critiques du Masque

Le nouveau documentaire de Nicolas Philibert, Sur l’Adamant a reçu l'Ours d'or à Berlin. Après Etre et avoir, La ville Louvre ou encore La Maison de la Radio. Il retourne avec ce nouveau film en psychiatrie, puisqu'il avait déjà traité le sujet en 1997 dans La moindre des choses, en plaçant sa caméra dans la clinique de La Borde. Cette fois, il monte sur L’Adamant, une péniche située quai de la Râpée à Paris et transformée en hôpital psychiatrique de jour et flottant pendant sept mois. Philibert a filmé les patients et les soignants. Parfois, ils se confondent dans cette structure qui pratique la psychothérapie institutionnelle, mettant l'accent sur la dynamique de groupe, les ateliers de gymnastique ou encore le dessin.

Camille Nevers : « Un jeu de miroirs fascinant »

La journaliste de Libération a aimé ce documentaire où la fiction se confond parfois avec la réalité : « Dans La moindre des choses, ce très beau film sur clinique psychiatrique de La Borde, on entendait cette phrase d’un patient qui s'adressait à la caméra : "On est protégé par l'extérieur, on est entre nous et vous êtes entre nous aussi maintenant". Dans ce nouveau documentaire, on se retrouve dans la même configuration. Nicolas Philibert, contrairement à Frederick Wiseman, préfère filmer l'institution heureuse que d'en faire une critique. Il va plutôt voir des lieux ouverts, accueillants et bienveillants. Il y a une parole brute où les patients prennent à partie le cinéaste derrière la caméra ou parfois l'ingénieur du son. Ça donne des scènes très drôles, et c’est fascinant la façon dont il s'intègre à ce collectif par le cinéma. Il y a, à la fin, une chose étrange, il y a un ciné-club et tous les films qui sont montrés, parlent de cinéma : Huit et demi, La Comtesse aux pieds nus, La Rose pourpre du Caire, La Nuit américaine. Je me suis demandé s'il y avait comme un effet miroir à la demande du film où Nicolas Philibert se reflète en tant qu'artiste. On ne sait plus si ces patients sont des comédiens ou si c’est le cinéaste qui est fou. Tous ces patients sont artistes sur la péniche et c’est incroyable la façon dont tous ces gens ont un rapport à la musique, à l'écriture, la peinture. »

Nicolas Schaller : « On ne sait plus qui soigne ou qui est soigné »

Ça faisait longtemps qu’un documentaire n’avait pas eu un Ours d’Or à Berlin. Pour Nicolas Schaller, journaliste à L’Obs : « Il n'y a rien de plus terriblement humain et de plus profondément fascinant que la folie quand elle est aussi humaine. Ce qui est beau, c’est lorsqu’on ne fait plus la différence entre qui soigne et qui est soigné. Depardon avait fait un film, Douze jours, où il y avait cette phrase en exergue de Foucault : "De l'homme à l'homme vrai, Le chemin passe par l'homme fou." Et je trouve que ce film l'illustre très bien notamment par le personnage de Frédéric qui est d'une érudition hallucinante et qui croit que plein d'artistes lui ont piqué des idées, lui ont volé, que même Van Gogh s'est inspiré de lui. » A noter, que Sur l’Adamant, est le premier film d’un triptyque de documentaires sur le même sujet.

Eric Neuhoff : « C’est très rare d’avoir envie de rencontrer des gens qu’on voit à l’écran »

Pour Eric Neuhoff, même si vous en avez marre des documentaires, foncez voir Sur l’Adamant : « Il n'y a pas besoin d'inventer des personnages. On y voit des personnalités absolument insensées au sens propre et ils sont tous très attachants. C'est un peu comme Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Philibert qui est là, plongé dedans. Ce sont des caractères incroyables. Il y a ce type fabuleux avec sa voix douce qui pense que Wim Wenders lui a piqué son histoire pour Paris, Texas et on a presque envie de le croire. C'est très rare qu'on ait envie de rencontrer des gens qu'on voit sur un écran. Ces gens-là ont des choses à nous apprendre. Ils côtoient des gouffres que nous évitons soigneusement. Il y a une espèce de douceur, de folie douce dans ce bateau qui est insensé. »

Michel Ciment : « Un très grand documentariste »

Pour le journaliste du magazine Positif, Nicolas Philibert est un humaniste, il filme des personnages qui existent au point où, les soignants et les malades mentaux se confondent, et où, finalement, ils sont tous égaux : « J'ai trouvé ce film très passionnant également. Toutes les activités, la musique, la rédaction d'un journal, le dessin, le travail autour du corps, tout cela est montré dans une sorte de mosaïque qui fait que ça permet de connaître pour un grand public un très grand documentariste qui est avec Depardon, probablement le meilleur documentariste. La différence avec Wisemann, c’est que Nicolas Philibert est plus sobre. »

