Sur l'IA, le gouvernement n'est ni "technophobe" ni "technolâtre", affirme le ministre du Numérique

Faut-il bloquer, comme l'Italie l'a décidé, le robot conversationnel ChatGPT pour atteinte à la législation sur les données personnelles ? Le moratoire ou l'interdiction sont "de mauvaises réponses à de bonnes questions", estime Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, interrogé par France Inter mardi soir, dans le cadre d' une journée spéciale consacrée aux intelligences artificielles . Selon lui, il y a "une voie intermédiaire" entre "les technolâtres qui considèrent que l'innovation doit pouvoir se dérouler sans contrôle démocratique" et "les technophobes qui veulent tout arrêter".

Jean-Noël Barrot considère que ces les intelligences artificielles génératives, sont "porteuses de grandes promesses", et qu'elles peuvent "apporter beaucoup à l'humanité, à condition que ce soient les hommes qui décident de leurs orientations". Il avance pour preuve l'élaboration en cours d'un règlement européen, le IA Act, en cours de discussion au Parlement européen et qui devrait être adopté "dans les prochaines semaines".

"L'Europe est en avance"

Selon le ministre français, "l'Europe est en avance" et elle est même "la première démocratie du monde à se doter d'un cadre pour que l'innovation en matière d'intelligence artificielle puisse se faire au service de ses concitoyens". Ce texte, évoqué par le commissaire européen Thierry Breton il y a quelques jours sur France Inter , n'entrerait toutefois pas en application avant 2025 et a notamment pour principe une certification préalable pour toutes les IA classées "à hauts risques", avant leur mise sur le marché. "Les dispositions du règlement sont là pour durer, il est donc naturel qu'il ait fallu quelques mois pour le négocier", justifie-t-il.

Ce règlement, indique le ministre, doit déterminer les usages pour lesquels l'utilisation de l'intelligence artificielle est interdit (la surveillance générale des populations par exemple), ceux pour lesquels l'usage doit être conditionné à des obligations de transparence et d'audit (comme la santé ou les transports), et les usages moins sensibles pour lesquels elle est librement utilisable. "Il est aussi important qu'à chaque moment l'utilisateur puisse distinguer l'humain de la machine, que l'interface utilisée repose sur une intelligence artificielle et pas humaine", ajoute-t-il, précisant qu'il s'agit d'une obligation fixée dans ce futur règlement. Il rappelle l'investissement français de plusieurs millions d'euros "pour garder la maîtrise de ces technologies".

OpenIA "doit se conformer au RGPD"

Jean-Noël Barrot assure également rejoindre le patron d'OpenAI (l'entreprise derrière ChatGPT), qu'il a rencontré en janvier et devrait rencontrer à nouveau dans les prochaines semaines, sur "la nécessité, pour la puissance publique, de fixer les bornes". Toutefois, le ministre estime que, dans un premier temps, la société américaine "doit se conformer au RGPD en faisant en sorte que les utilisateurs de ChatGPT ne voient pas leurs données disséminées partout sur Internet".

Une autre question se pose : la gestion des échantillons d'apprentissages, ces masses de données qui servent à nourrir les modèles d'intelligences artificielles. "C'est un sujet sur lequel il faut que nous puissions avancer, pour continuer à favoriser le développement de l'innovation, dans le respect des valeurs auxquelles nous sommes attachés." En France, le Comité national pour l'éthique du numérique doit rendre un avis sur les agents conversationnels. La Cnil, gendarme du numérique, a également reçu plusieurs plaintes , qui sont en cours d'instruction.