"Sur la dalle" de Fred Vargas : "enquête palpitante" ou "ennuyeuse" ?

Dans le dernier volume, "Quand sort la recluse", la toile de fond, au sens propre, était tissée par une araignée absolument terrible. Il y a toujours beaucoup de bestiaires chez Vargas. Et dans "Sur la dalle", 510 pages bien tassées, Adamsberg part pour Louviec, une petite bourgade imaginaire près de Saint-Malo, à neuf kilomètres de Combourg, près de Chateaubriand. Après la mort du garde-chasse de Louviec, les soupçons se portent sur Josselin de Chateaubriand, un descendant de l'auteur des Mémoires d'outre-tombe, et son parfait sosie. Il s'habille comme son aïeul et attire tous les touristes dans son domaine qu'est l'Auberge des deux écus. D'autres crimes vont suivre au pays des dolmens.

C'en était de trop pour Arnaud Viviant

S'il constate l'énorme succès que peut avoir chaque ouvrage de Fred Vargas, celui-ci reste particulièrement incompréhensible, pour ne pas dire absurde, à ses yeux : "Ça s'appelle sur la dalle, mais 'Que dalle", ça aurait bien fonctionné aussi… Ça doit être la deuxième ou troisième enquête que je me farcie d'Adamsberg. Bon celle-ci est plus grosse que les autres, mais franchement, ces dialogues au kilomètre, je ne peux pas, il n'y a strictement aucune description ! Il n'y a que du dialogue avec des intrigues totalement absurdes".

Olivia de Lamberterie a bien aimé

La journaliste pour Elle a lu les dix, elle a toujours aimé l'œuvre de l'auteure, et bien qu'elle pense que celui-ci ne soit pas son meilleur polar, elle a été séduite : "ce roman reste poétique, avec de drôles de personnages, qui plus est sympathiques. Il demeure un charme fou dans ce livre et c'est ce qui tient le récit, notamment les détails de criminologues de Fred Vargas, c'est là où elle est forte".

Jean-Louis Ezine plutôt las des enquêtes de Fred Vargas

Si le critique pour la revue du Chasse-Marée adore Fred Vargas pour son écriture, il trouve que le concept polarsque des œuvres de l'écrivaine s'épuise quelque peu : "Il faut admettre qu'il y a un petit problème, comme c'est souvent le cas avec les sérial héros. Agatha Christie a connu ça avec Hercule Poirot, Arthur Conan Doyle avec Sherlock Holmes, et à un moment donné, ça pose un problème, car le sérial héros fatigue l'auteur avant de fatiguer le public qui, par l'intermédiaire de l'éditeur, continue de réclamer son enquête d'Adamsberg. Peut-être que l'auteure est un peu fatiguée d'Adamsberg.

Je la lis pour sa plume, mais pas du tout pour ses enquêtes. Le problème, c'est qu'elle est en train de se faire bouffer par son héros".

Patricia Martin a plutôt marché

La journaliste pour France Inter l'a lu avec énormément de plaisir : "Le Adamsberg a sa part de flic et sa part d'homme, qui navigue souvent à vue. On a toujours l'impression que les flics, quand ils sont sur une affaire, savent où ils vont. Eh bien non, et ça elle le montre très bien ! Et puis, il y a un vrai espace pour le lecteur, car on sait très bien que ce n'est pas pour de vrai ce qu'elle raconte".

