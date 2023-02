Sur la presqu'île de Giens, un projet de digue sous marine pour protéger les salins de l'érosion côtière

C'est un lieu unique, classé aux grands sites de France et où la montée des eaux liée au réchauffement climatique est une préoccupation bien concrète. Le double tombolo de la presqu'île de Giens, à Hyères dans le Var. Ces deux bras qui avancent sur la mer pour relier le village au continent sont une exception et un havre de biodiversité.

Mais ce site est menacé par la mer : le tombolo ouest qui borde la célèbre plage de l'Almanarre connaît depuis toujours les assauts marins. Chaque hiver, ces "coups de mer" se font plus pressants, plus rapprochés, depuis une quinzaine d'années. La mairie dépense 400 000 à 500 000 euros annuels pour replacer le sable déplacé par la houle.

"Ça doit coûter un argent fou à la commune !"

"Il y a un ou deux ans, la route était complétement démolie, ils sont obligés de la refaire tous les ans", se souvient Dany, venue se promener comme souvent avec Liliane, qui s'interroge : "Ça doit coûter un argent fou à la commune !" La route du sel, sur ce tombolo ouest, est fermée à la circulation pendant plusieurs mois l'hiver et les vacanciers y font du vélo en ce mois de février, entre la mer à l'ouest et les salins à l'est, qui abritent une biodiversité exceptionnelle, dont des flamands roses.

Pourrait-elle disparaître, sous les assauts marins ? Le maire de Hyères et les élus de la Métropole Toulon Provence Méditerranée ne s'y résolvent pas et proposent, comme l'a préconisé le cabinet Artelia, qu'ils ont mandaté, après deux ans d'études, la mise en place d'une digue sous-marine sur 400 mètres de long, à 150 mètres au large de la plage de l'Almanarre. Invisible depuis la côte, elle serait installée un mètre sous le niveau de la mer.

Un rapport gouvernemental demande d'étudier un scénario sans intervention

Ce projet permettrait de casser la houle défend Jean-Pierre Giran, maire LR de Hyères et de limiter les dégâts sur le tombolo ouest. Un projet que questionne le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable du ministère de la transition écologique rendu fin 2021 préconise d'étudier aussi la possibilité d'un scénario sans intervention humaine .

Depuis sa publication, le maire de Hyères n'a toujours pas obtenu l'autorisation de travaux du ministère de la Transition écologique. Le 7 février dernier, aux côtés du président de la métropole, Hubert Falco, il a défendu son projet auprès du ministère de la transition écologique, Christophe Béchu : "Cette digue sous-marine atténuera les dégâts qu'on connait aujourd'hui", assure-t-il. Selon lui, le projet, dont le coût est estimé à 4 millions d'euros, serait amorti en 10 ans, avec l'économie de travaux l'hiver, destinés à dégager le sable emporté par la houle.

"Urgent d'attendre" pour certains habitants

"Quand on lit ce fameux rapport, on vous assure qu'à terme, on devra toujours recharger la plage, même avec la digue sous-marine", souligne Pierre Peytavin, retraité, et président du comité d'intérêt local, qui représente les habitants de Giens. "J'étais complètement convaincu de cette digue et on a soutenu le maire pour cela, mais aujourd'hui, j'estime qu'il est urgent d'attendre."

Ces derniers jours, il a mené un petit sondage auprès d'habitants de Giens qui montre une méconnaissance du sujet et une division sur les solutions à y apporter. Certains défendent un déplacement de la route, d'autres préfèrent ne pas intervenir quand une moitié, environ, soutiendrait le projet de digue.

Ne rien faire ? "De l'idéologie" pour le maire de Hyères

Pour le maire, en revanche, pas question de ne pas intervenir. "Dire qu'on regarde et qu'on laisse faire la nature pose problème : la nature n'a pas tous les droits vis à vis de l'homme, c'est de l'idéologie, de la 'deep écologie'", s'agace Jean-Pierre Giran qui renvoie la responsabilité à l'Etat.

"Si d'aventure, il nous était interdit de faire quoi que ce soit, c'est l'Etat qui serait responsable des dégâts occasionnés", avance l'élu qui met en avant la biodiversité exceptionnelle du site, mais aussi le danger concernant l'accès des pompiers à la presqu'île de Giens notamment. Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique, doit transmettre une réponse aux élus locaux. Il s'est montré "très à l'écoute", nous assure le maire de Hyères.