Sur la question de la fin de vie, les membres du gouvernement priés de... se taire

"Vous vous souvenez de François Hollande avec le mariage pour tous ? Faut faire tout le contraire" sur l'euthanasie. La confidence est celle d’un ministre, ex-socialiste, partisan de son autorisation. Convaincu qu’il faut se taire, ne pas en faire un objet politique, une conquête sociétale. "C’est le meilleur moyen de se planter", dit-il à France Inter, le meilleur moyen de susciter un clivage, un conflit "alors que le sujet est éminemment intime et complexe". Le gouvernement, qui craint d'ailleurs d’offrir un carburant à Éric Zemmour, de revoir défiler les anciens de la Manif pour tous.

"Nous le ferons"

Qu’en pense Emmanuel Macron ? "Nous le ferons", a-t-il promis en septembre dernier à Line Renaud en lui décernant la grand-croix de la légion d’honneur à l’EÉysée. "Le pape sait que je ne ferai pas n’importe quoi", a-t-il ajouté, un mois plus tard, à nos confrères du Figaro, de retour du Vatican. Pendant la campagne présidentielle, fin mars, en déplacement à Fouras (Charente-Maritime), interpellé par un homme atteint par la maladie de Charcot , il avait, semble-t-il, oublié les micros au-dessus-de lui, se disant, "à titre personnel", "favorable" à ce que la France "évolue vers le modèle belge" . Pas question de le répéter désormais.

Silence aussi, officiellement, à Matignon. Même si Élisabeth Borne, et son microparti Territoire de Progrès, se sont toujours prononcés pour "une aide active à mourir", signant en janvier dernier un communiqué proposant "d’apporter une liberté fondamentale supplémentaire avec l’autodétermination de la fin de vie". Un combat porté depuis longtemps par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, actuel président de ce parti associé à Renaissance.

La conviction qu'une majorité de députés suivront

Au moins six ministres ont déjà publiquement soutenu la proposition de loi d’Olivier Falorni autorisant l’euthanasie. La copilote du débat actuel, Agnès Firmin Le Bodo, avait signé en mai 2021 une lettre ouverte au Premier ministre pour que ce texte soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, avec Olivier Becht, Bérangère Couillard, et l’actuelle présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet. 297 députés en tout. Marlène Schiappa et Agnès Panier-Runacher avaient aussi relayé cet appel. Ils ont la conviction qu’une majorité de députés les suivront, le moment venu.

Le ministre de la Santé François Braun appelle , lui, à "ne pas oublier les soignants dans la concertation". Or, les soignants y sont majoritairement opposés, notamment l’Ordre des médecins et la Société française des soins palliatifs. Son collègue des Solidarités, Jean-Chirstophe Combe alerte, la semaine dernière, dans le Figaro : "Cela ne doit pas amener les personnes fragiles à penser qu’elles sont un poids, ou pire encore, conduire la société à le penser. La frontière est ténue".