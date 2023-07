Sur la route d’une transhumance : "Le loup, on ne pense qu’à ça", raconte un berger

Lors de ses premières transhumances et de ses premiers étés en alpage il y a une trentaine d’années, Patricia Lopez n’avait pas besoin de penser au loup. Il n’était pas là, tout simplement. Mais à la fin des années 1990, la donne a changé pour cette bergère installée dans le Var. "La première attaque doit remonter à 1999". Patricia passait ses étés dans un refuge à la Colle Saint-Michel (Alpes-de-Haute-Provence), avec son mari et ses enfants. "La première fois, on n'y croyait pas. Il manquait des brebis, on ne comprenait pas pourquoi", raconte la bergère. "C’est rageant, compter les mortes, c’est horrible."

2.000 euros de pertes chaque année

Pendant deux jours, nous avons suivi la transhumance de Patricia Lopez, 61 ans et Adrien Constance, 27 ans. Parti de Ginasservis dans le Var, le troupeau de 1155 bêtes rejoint les alpages, sur la commune de Thorame-Haute. Une tradition ancrée et pas question d’y déroger : une dizaine de jours de marche, 120 kilomètres environ parcourus sur les petites routes départementales. Un troupeau encadré par les bergers et des amis venus prêter main forte, et des gros chiens, des patous.

Adrien Constance, et des brebis de son troupeau, lors de la transhumance, en juin 2023. © Maxppp - Camille Dodet pour Nice Matin

Adrien passe tout l’été là-haut, entouré de 14 chiens de protection. Le loup, "c’est prenant, on ne pense qu’à ça". Une charge mentale. L’an dernier, le berger a perdu 60 bêtes, sur un troupeau de 1.500, à cause du loup. Mais tous les animaux attaqués ne donnent pas lieu à une indemnisation, précise Adrien, seulement ceux où les cadavres sont retrouvés. "Chaque année, je perds 2.000 euros", se désole Adrien. Voir ses brebis mortes, "ça fait mal au cœur, car les bêtes, je les élève pour nourrir les gens, pas pour qu’elle se fasse égorger".

906 loups en France, officiellement

Aujourd’hui, le loup est présent dans 53 départements, selon les derniers chiffres. Début juillet, la nouvelle estimation du nombre de loups en France a créé la polémique . L'Office français de la biodiversité en a compté 906 dans le pays . "Ce n’est pas très clair, il y en a au moins dix fois plus. C’est comme les chiffres syndicats et les chiffres polices lors d’une manifestation", assure en souriant le maire de Ginasservis (Var), Hervé Philibert.

Ses propos sont mesurés : "Je ne suis pas contre le loup, ni pour. Cet animal me fascine. Il faut s’adapter et trouver des solutions." Il a vu les conséquences d’attaques de loups sur sa commune. Autour de son village, il y a au moins trois meutes, "de sept, huit loups", affirme le maire. "Il faut arriver à vivre avec, mais il va falloir le réguler à un moment." Le loup reste sur la liste rouge des espèces "menacées" en France. Il faudrait qu’il y ait plus de 1000 loups recensés sur plusieurs années pour voir l’animal quitter cette liste.

Un berger avec son chien de protection, lors de la transhumance vers la Colle Saint-Michel. © Maxppp - Camille Dodet pour Nice Matin

6.000 chiens de protection pour protéger les troupeaux

Malgré une trentaine d’étés en alpage, Patricia n’a jamais vu de loup. Son mari, Alphonse, décédé il y a quelques années, en a croisé une fois. "Le loup est sournois", lâche la bergère. Pour se protéger, il y a les parcs électriques, les effaroucheurs, les éco-volontaires. Mais ce n’est pas suffisant. "Même avec les chiens, on reste sans défense", ajoute Patricia. En France, plus de 6.000 chiens de protection protègent les troupeaux. Les randonneurs ont l’habitude d’en croiser à la montagne. Leurs aboiements peuvent vite effrayer.

Des attaques contre des vaches

Les attaques de loup changent le comportement des bêtes. Un troupeau qui s’est fait attaquer la nuit sera stressé. "Il ne voudra plus aller à l’endroit où il s’est fait attaquer. Les bêtes seront traumatisées. Cela complique la vie des éleveurs pastoraux", explique Sabine Débit. Amie de Patricia, cette ingénieure pastoraliste en région Paca suit chaque année la transhumance pendant quelques jours.

Depuis quelques années, le loup s’en prend aux bovins, "même les vaches de 200 à 300 kilos", s’exclame Sabine. "Quand elles se font attaquer, elles retrouvent de l’agressivité pour se défendre. Du coup, elles deviennent vachement agressives envers les éleveurs." Avant, quand il fallait deux heures pour faire redescendre un troupeau, il faut à présent deux jours avec l’aide d’autres bergers. Ces vaches sont effarouchées, elles perdent leur domesticité.

La conséquence de ces attaques ? Certains éleveurs ne vont plus dans certains secteurs en montagne, car trop d’attaques ont eu lieu. Résultat : l’herbe pousse, la broussaille se propage et ces alpages ne sont plus entretenus. "Il y a des secteurs qui se referment, car ils ne sont plus mangés", explique Adrien. "Cela modifie toute la gestion de la montagne, et ils vont perdre en biodiversité", conclut Sabine.