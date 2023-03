"Sur les chemins noirs" (avec Jean Dujardin) : pourquoi vaut-il mieux lire Sylvain Tesson ?

Le film commence comme le livre : Sylvain Tesson (rebaptisé Pierre) fait une chute de plusieurs mètres alors qu'il escaladait passablement ivre la façade du chalet de son ami et l'écrivain Jean-Christophe Rufin. Il est plongé dans le coma durant plusieurs semaines à l'hôpital d'Annecy. Il est victime d'une paralysie faciale et doit pratiquer des séances de rééducation pour retrouver ses facultés motrices. S'il s'en sort, il se promet d'entreprendre un périple en France du Sud-est au Nord-Ouest, en empruntant la fameuse diagonale du vide par les chemins noirs, soit la bagatelle de 1300 kilomètres depuis le Mercantour jusqu'au Cotentin. Avec dans le rôle de Sylvain Tesson, Jean Dujardin , puis Joséphine Japy, Jonathan Zaccaï, Izia Higelin, Anny Duperey.

Pour Eric Neuhoff, "c'est complètement raté"

Adapter ce livre au cinéma, était une très vraie mauvaise idée selon le critique ciné du Figaro qui n'a pas pu s'empêcher de voir Jean Dujardin en train de surfer sur la vague en tant que Brice de Nice, un de ses tous premiers rôles comiques : "Dès le début, quand on voit Dujardin allongé dans une forêt en contre-plongée, que la caméra nous montre les branches d'arbres qui bougent dans le vent, on se dit que c'est très très mal barré… Le problème, c'est que même si Dujardin n'est pas si mauvais que ça, on l'imagine depuis toujours en Brice de Nice ! À la fin, quand Dujardin arrive sur la plage du Cotentin devant la mer, on a l'impression d'être à Nice, qu'il est en tee-shirt jaune en train d'attendre la vague pour surfer dessus.

Puis il y a deux choses qu'on ne supporte plus au cinéma, c'est la voix off et les flashback qui deviennent très gênants, on se demande même ce que cela vient faire là. D'autant que ça gâche l'ensemble des paysages qu'on aimerait regarder tranquillement pendant que ce type marche. C'est un film qui traîne les pieds en permanence et qui ne fonctionne pas du tout. Pour que ce soit physique, il aurait fallu quelqu'un comme Werner Herzog en forme pour tourner ce film. Là, c'est complètement raté".

Selon Michel Ciment, le sujet n'était sans doute pas fait pour être adapté l'écran

Le journaliste pour la revue Positif estime que la nature n'est pas un sujet très bien traité dans le cinéma français en général : "J'avais trouvé "La Panthère des neiges" extrêmement pompeux, littéraire et gâté par un commentaire en permanence. Et là le film est vraiment insupportable. Pour ce qui concerne Dujardin, c'est un acteur qui s'est révélé très différent de rôle en rôle, et c'est un très bon comédien. Si ce film a le mérite d'incarner une découverte du paysage français dans toute sa diversité, s'il réussit à séduire par la beauté des plans, il n'est pas très original. Je ne dirais pas du tout que c'est un mauvais film, simplement, c'est un sujet trop ambitieux, et difficile, à porter au cinéma".

Eva Bettan plus indifférente devant l'écran que devant le roman

La journaliste pour France Inter regrette que le metteur en scène n'ait pas trouvé la bonne formule pour adapter de manière efficace le livre éponyme de Sylvain Tesson : "L'écrivain avait trouvé la bonne formule puisqu'il a vécu directement les choses, il les a écrites. Là, le cinéaste veut mettre dans un même film ce qu'il est en train de vivre, il veut tout faire en même temps, mais ça ne marche pas.

Les meilleurs moments, c'est quand il est dans la nature. Sinon si les phrases de Sylvain Tesson trouvent leur sens dans un livre, en voix off ça ne sonne pas du tout. La formule qui n'est pas trouvée. Le film n'est pas détestable, mais il laisse assez indifférent, c'est dommage".

Malgré une bonne mise en scène, il manque quelque chose selon Xavier Leherpeur

Pour le critique ciné de 7e Obsession et chroniqueur chez France Inter, il manque quelque chose au film qui résonne comme une ébauche pas pleinement finalisée : "Pourtant, le film sait rester modeste, et il s'inscrit à l'exact opposé de Sylvain Tesson. Les flashback progressifs, on n'en a pas du tout besoin, et ils entravent l'aridité de la mise en scène et le rapport entre l'homme, la nature et le cadre. C'est un film très juste en termes de mise en scène, de distance, de rapport au corps, de rapport au cadre, mais on aurait presque aimé un film encore plus sec, plus aride. Jean Dujardin est très bien même dans la voix off, plus rauque au début, plus morne, plus minérale et qui devient de plus en plus épanouie, mais on est un petit peu orphelin d'un film qu'on voit là en friche, mais qui n'est pas pleinement consacré à l'écran".

Le film

