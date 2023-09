Sur les pages Facebook dédiées à la météo, un regain de commentaires climatosceptiques

"C’était soit ça, soit j’arrêtais complétement ma page Facebook". En pleine période de canicule la semaine dernière, Thomas Blanchard a décidé de fermer les commentaires sur sa page Météo-Alpes , pendant plusieurs jours. Alors que les températures atteignent des sommets, les commentaires de climatosceptiques affluent. "Cela faisait un bon moment que j’y pensais, c’était devenu très agressif." Ce météorologue n’est pas le seul à être confronté à des internautes dénialistes et aux propos complotistes. "Ces derniers temps, c’est un peu plus que d’habitude", assure Ilyes Ghouil, météorologue de 20 ans, aux manettes de Météo Franc-Comtoise .

Ces derniers jours, l’association Météo Suivi Alsace , qui tient la page Facebook du même nom, a décidé de ne plus répondre aux internautes tenant des propos climatosceptiques. Insultée et harcelée sur les réseaux sociaux, l’association Météo Centre a aussi choisi de fermer ses commentaires. Comme elles, d’autres pages Facebook dédiées à la météo sont visées par les climatosceptiques.

Des arguments sans preuves

Pendant 15 jours consécutifs, à Lyon, le thermomètre a dépassé les 34 degrés. Sur sa page Facebook Météo Lyon (48.000 abonnés), Romain Weber liste les relevés de températures et certains commentaires retiennent son attention. Il y a "ceux qui ne se rendent pas compte de ce qu’ils disent, ceux qui ont la mémoire qui ont un peu flanché. En se rappelant par exemple qu’ils avaient vécu une canicule similaire dans les années 60, dans leur enfance. J’essaie de leur expliquer et de leur dire que c’était une sécheresse." Mais les internautes les plus féroces sont ceux qui remettent tout en question, "ils restent campés dans leur position, disent que c’est faux, qu’il n’a pas fait si chaud que ça et que l’été est pourri, car il n’y a que deux semaines de chaleur".

Julien Malaval, à la tête de la page Météo 42 (30.000 abonnés), a constaté "un regain de commentaires climatosceptiques". "On fait beaucoup d’articles pédagogiques et vulgarisateurs qui permettent aux gens d’en apprendre un peu plus sur les phénomènes complexes atmosphériques et qui touchent à la météorologie", poursuit ce médiateur scientifique. "Dès que l’on a des articles pédagogiques, sur par exemple des formes de nuages assez spécifiques, ou sur les moyennes des températures de ces dix dernières années", dès lors, les commentaires d’internautes climatosceptiques accourent.

Parmi les arguments récurrents des climato-dénialistes : "Ils disent que les relevés météo ne sont pas vrais ou que c’est déjà arrivé par le passé, que les êtres humains n’ont pas de responsabilité là-dedans et que le climat est cyclique", énumère Thomas Blanchard, de la page Météo Alpes.

Bannir pour ne pas perdre de temps

Certes, c’est chronophage, mais Julien Malaval préfère la pédagogie. Quand il scrute les commentaires de sa page Météo42, il cherche d’abord à répondre. "Quand je lis un commentaire climatosceptique, j’envoie ou un deux messages pour réexpliquer, si c’est peine perdue et qu'il est impossible de débattre, je bloque." Bannir pour ne pas perdre de temps. Julien Malaval cite des études, précise ses sources. Mais ça ne suffit pas.

Ce médiateur scientifique l’a bien compris "il est impossible d’avoir un débat avec ce genre de personnes. Ils n’ont aucun argument, c’est de la perversion". Bloquer un internaute est la solution de dernier recours, et couper les commentaires, "c’est cacher la poussière sous le tapis", estime Thomas Blanchard, de Météo Alpes. Roman Weber est plus radical : "Avant, je répondais, mais il n’y pas de dialogue. Maintenant, je bannis. C’est la seule solution. Facebook reste gérable, pas Twitter." Ces météorologues sont unanimes. Twitter est devenu le Far-West, surtout depuis le rachat par Elon Musk. Le réseau social est un terrain de jeu pour ces climato-dénialistes. En début d’année, des chercheurs français ont passé deux ans de messages Twitter au peigne fin, et révélé qu’une importante communauté climato-sceptique s’était structurée à l’été 2022 en France sur Twitter.

"On est des passionnés !"

"Parfois, on m’accuse d’être un peu trop alarmiste", constate Ilyes Ghouil, de Météo Franc-Comtoise, "mais je réponds que mes publications sur le climat ne représentent que 1% de mes publications. Le reste, ce sont des prévisions et des photos. Je trouve ça osé."

Les commentaires de climatosceptiques ne remettent pas seulement en cause le changement climatique, parfois, ils s’attaquent directement aux auteurs des pages. "On m’a déjà dit que je travaillais pour le FBI ou le gouvernement", se souvient Romain Weber. "Ils peuvent s’attaquer à des pages gouvernementales, car ils n’ont pas confiance, mais pourquoi s’attaquer à nous ? On est des passionnés !", poursuit le Lyonnais. Thomas Blanchard préfère en sourire : "On est mis dans un immense complot alors qu'on n'a rien à voir là-dedans."

Le météorologue vient de rouvrir ses commentaires sur la page Météo-Alpes. La neige vient de revenir à plus de 2.000 mètres d’altitude. Comme des abeilles attirées par un pot de miel, des climatosceptiques sont venus réagir : "Ils n’arrivent pas à comprendre que le temps change et que l’on peut passer en montagne d’une période de très forte chaleur à une période beaucoup plus fraîche."